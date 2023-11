Spotify conclut un accord spécial avec Google pour échapper aux frais du Play Store

L'information a été dévoilée au cours du procès Epic contre Google, en cours à San Francisco. Quel tournant attendons-nous des prochains développements de cette affaire ?

Tl;dr Spotify obtient un accord spécial avec Google, évitant une commission sur les abonnements.

Google et Spotify ont mis en place un fonds de succès de 100 millions de dollars.

Google a été accusé par Epic Games de monopole illégal avec son Play Store.

Spotify s’est par la suite joint à un programme de Google, réduisant ses frais de commission.

Accord Spécial entre Google et Spotify

Un accord singulier a été trouvé entre les géants du streaming musical et de l’internet, Spotify et Google. Selon les informations rapportées pour la première fois par The Verge dans le cadre du procès Epic contre Google, Spotify n’aurait pas à payer de commission à Google pour les personnes qui s’abonnent via son système de paiement sur Android.

Des commissions réduites pour Spotify

Dans les détails de l’accord, Spotify verserait à Google seulement 4% de commission si les utilisateurs s’abonnent au service via Google, bien moins que ce que payent habituellement la plupart autres applications, qui sont en règle générale taxées à 15% pour les abonnements via le Google Play Store.

Un fonds de succès commun

Don Harrison, responsable des partenariats chez Google, a déclaré que les deux entreprises ont convenu de verser chacune 50 millions de dollars dans un “fonds de succès“, estimant que si Spotify ne fonctionne pas correctement sur les services Play et les services principaux, les gens n’achèteront pas de téléphones Android.

Les accusations d’Epic Games contre Google

L’arrangement entre Google et Spotify découle d’un procès intenté par Epic Games en 2020. Epic, le créateur du populaire jeu Fortnite, a déclaré que le Google Play Store sur Android était un monopole illégal forçant les créateurs d’applications à payer de grosses sommes en échange des achats intégrés proposés par le Play Store.