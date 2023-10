Epic Games est orphelin de son directeur de la stratégie éditoriale

Sergiy Galyonkin a décidé de quitter l'éditeur américain Epic Games.

Avec le succès de Fornite et ses multiples collaborations, Epic Games est entré dans une dimension qui ne convient désormais plus à Sergiy Galyonkin, à savoir celle de passer de développeur de jeux, de créateur de moteurs graphiques et d’éditeur à une plateforme se focalisant sur le métavers (Epic 5.0 en interne) :

Je ne suis pas fait pour cette nouvelle version, elle requiert des personnes d’un autre genre. Malgré mon départ, j’ai l’intention de rester dans l’industrie vidéoludique. J’espère également me faire entendre davantage maintenant que je n’ai plus à m’inquiéter de voir le service des relations publiques frapper à mes portes. Encore une fois, merci à tous ceux avec qui j’ai travaillé chez Epic Games – ce fut un voyage incroyable, et je m’en souviendrai toujours.

Ce départ survient plusieurs semaines après celui de Donald Mustard, directeur créatif de Fortnite, et la vague de licenciements annoncée la semaine dernière.

Epic Games perd Sergiy Galyonkin

Sergiy Galyonkin a rejoint Epic Games en février 2016 en tant que responsable de l’édition pour l’Europe de l’Est, avant de prendre le rôle de directeur de la stratégie éditoriale en août 2017. Contributeur du lancement de Fortnite et de l’Epic Games Store, il a également été le créateur de Steam Spy, un ancien site web lancé en 2015 qui recueillait automatiquement les données des profils des utilisateurs de Steam avant de les analyser et de générer des statistiques telles que les ventes approximatives de jeux et le temps de jeu moyen par jeu.

Sur les réseaux sociaux, il a ajouté :

Ces huit années ont été parmi les plus passionnantes de ma carrière, et je suis profondément reconnaissant à mes anciens collègues d’Epic Games et à Tim Sweeney de m’avoir permis de participer à la construction d’Epic 4.0. Je suis également très reconnaissant envers Epic Games pour la généreuse donation de 144 millions de dollars qu’elle a envoyée à diverses organisations caritatives pour aider l’Ukraine dans les premiers jours de l’invasion russe de 2022. À l’époque, Epic Games était en avance sur certains pays du G7 en matière de soutien. Cela représente beaucoup pour moi, et même si je n’ai pas toujours été poli lors de ces discussions, je vous en serai toujours reconnaissant. Nous avons lancé Fortnite, qui est ensuite devenu l’un de ces phénomènes culturels auto-alimentés dont j’ai parlé un an auparavant. Nous avons prouvé que le free-to-play sans pay-to-win pouvait fonctionner à grande échelle. Nous avons également remis en question le statu quo dans la distribution des jeux avec le partage des revenus 88/12.