X lance les appels audio et vidéo pour les utilisateurs Android

Préparez-vous, utilisateurs d’Android : X, la plateforme autrefois connue sous le nom de Twitter, est sur le point de faire évoluer votre manière de communiquer. Selon une publication de @enriquebrgn, ingénieur chez X, la possibilité d’effectuer des appels audio et vidéo arrive progressivement pour les utilisateurs Android. Cette fonctionnalité avait été déployée pour les utilisateurs d’iOS en octobre 2023.

L’annonce de cette nouvelle capacité fait suite à celle effectuée en août dernier par Linda Yaccarino, PDG de X. Aux côtés d’Elon Musk, propriétaire de l’entreprise, ils ont avancé leur ambition de créer une “application à tout faire“. En d’autres termes, un lieu unique, où les abonnés premium pourraient, entre autres avantages, passer des appels audio et vidéo.

Cependant, les utilisateurs non-premium ont également leur part du gâteau. En effet, ils peuvent recevoir des appels, même s’ils ne contribuent pas financièrement aux aspirations, qui coûtent 8 $ par mois ou 84 $ annuellement, de Musk.

audio and video calls on X slowly rolling out for android users today! update your app and call your mother

