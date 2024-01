Il est désormais possible d’envoyer des messages vocaux sur les Chaînes WhatsApp

Meta vient de lancer de nouvelles fonctionnalités pour ses Channels à travers le monde.

Tl;dr WhatsApp intègre la fonction des mises à jour vocales pour les canaux.

Les administrateurs peuvent partager des sondages en conversation avec leurs abonnés.

Les canaux peuvent avoir jusqu’à 16 administrateurs pour une diffusion constante.

Les mises à jour peuvent être partagées en tant que statut par les fans.

La voix sur WhatsApp

S’inscrivant dans une démarche d’innovation continue, WhatsApp a introduit de nouvelles fonctionnalités, modifiant ainsi la manière dont les canaux interagissent avec leurs followers. Le plus significatif, probablement, est l’introduction des mises à jour vocales.

Les célébrités adoptent la nouveauté

Les administrateurs et propriétaires de canaux, tels que les célébrités, ont désormais la possibilité d’envoyer des messages vocaux à leur groupe. On apprend de Meta que le rappeur portoricain Bad Bunny est le premier à avoir testé la fonctionnalité, qui est mise en circulation plus largement aujourd’hui.

Une popularité croissante

Apprécié pour sa facilité d’utilisation, notamment lors de la conduite ou de la réalisation d’autres tâches, l’envoi de messages vocaux est devenu l’une des fonctionnalités les plus populaires de WhatsApp. Ainsi, ce n’est pas sans raison que cette fonction a été étendue aux canaux. Selon Meta, les utilisateurs de WhatsApp envoient quotidiennement 7 milliards de messages vocaux, démontrant ainsi leur adoption massive de cette fonctionnalité.

Plus de fonctionnalités

Outre les mises à jour vocales, les administrateurs ont maintenant la possibilité de partager des sondages dans le chat, auxquels leurs followers peuvent répondre. De plus, pour assurer une mise à jour constante, WhatsApp autorise maintenant jusqu’à 16 administrateurs par canal. L’interaction des fans est également encouragée, ces derniers pouvant partager une mise à jour de canal en tant que statut, l’équivalent des stories Instagram sur WhatsApp.