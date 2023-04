Elon Musk a créé sa propre société d’intelligence artificielle

Elon Musk a fondé sa société d'intelligence artificielle. Nul ne sait cependant, à l'heure actuelle, quelle est la mission de X.AI Corp.

Elon Musk, qui s’est montré très critique ces derniers temps concernant l’intelligence artificielle (IA), semble vouloir préparer quelque chose d’important dans ce domaine. Selon The Wall Street Journal et The Financial Times, Elon Musk a créé une nouvelle société baptisée X.AI Corp. Selon le dossier déposé auprès des autorités compétentes le mois dernier, cette entreprise est déclarée au Nevada, avec Elon Musk comme seul dirigeant et Jared Birchall comme secrétaire. Le multimilliardaire américain a une affinité avec la lettre X, il a même récemment renommé Twitter Inc. en X Corp.

Elon Musk n’est pas non plus étranger aux projets autour de l’intelligence artificielle. Il a par exemple cofondé OpenAI avant de passer à autre chose il y a environ 10 ans. Après la fulgurante progression de la popularité de ChatGPT, cependant, l’entrepreneur plaidait pour une régulation de cette technologie et signait même une lettre ouverte enjoignant les grands leaders de la tech à prendre une pause de six mois dans le développement. The Journal explique qu’Elon Musk était convaincu que ChatGPT souffrait d’un biais politique. Il avait même commenté sur le “danger d’entraîner l’IA à être woke” – et qu’il souhaitait créer des modèles d’IA qui “cherchent la vérité”.

Pour l’heure, cependant, les projets d’Elon Musk en ce qui concerne X.AI Corp sont encore flous. Difficile de savoir s’il cherche à construire un vrai concurrent à ChatGPT ou toute autre chose. Si les détails sont encore minces, de précédents rapports laissent entendre que l’entrepreneur intensifie ces efforts autour de l’IA de manière générale. Il aurait notamment embauché deux anciens chercheurs de DeepMind en mars, dont Igor Babuschkin, qui aurait pour mission de superviser ce nouveau projet. Elon Musk a aussi acheté pas moins de 10 000 GPU pour le développement de l’IA dans l’un des datacenters de Twitter. De plus, selon The Times, il serait déjà en discussion avec des investisseurs de Tesla et SpaceX pour injecter de l’argent dans cette nouvelle société.