Le Royaume-Uni va dépenser plus de 100 millions d’euros pour développer sa propre intelligence artificielle

Le gouvernement britannique ne veut pas rester sur le banc de touche alors que les modèles d’intelligence artificielle (IA) fondation comme ChatGPT commencent à fleurir. Le Premier Ministre Rishi Sunak et Michelle Donelan, secrétaire d’État à la Science, à l’Innovation et à la Technologie, ont mis sur pied un fonds de 100 millions de livres (environ 113 millions d’euros) pour établir une Foundation Model Taskforce. Cette équipe aura pour mission de développer une IA qui permettrait de rendre le pays “concurrentiel sur la scène mondiale” et travaillera avec l’industrie pour rendre ces systèmes plus sûrs et plus fiables.

Ce groupe de travail est directement inspiré de l’unité qui avait travaillé sur le vaccin contre le Covid-19 pendant la pandémie. Ce groupe rendra compte directement au Premier Ministre et à la secrétaire d’État et son président sera annoncé cet été. Ce financement fait suite aux 900 millions de livres sterling (1,016 milliard d’euros) dans le budget du Royaume-Uni alloués à l’élaboration d’un superordinateur exascale et à la recherche autour de l’IA.

Les officiels ont de grands espoirs sur le sujet. Le Royaume-Uni veut avoir une technologie d’IA “souveraine” qui stimule l’économie tout en évitant les écueils éthiques et techniques qui ont conduit récemment de nombreux experts en la matière à appeler à une pause de six mois sur les développements de l’IA. De tels modèles peuvent parfois être imprécis ou afficher des comportements étranges, comme refuser de répondre aux questions ou même critiquer les utilisateurs. Michelle Donelan voit en une IA de confiance un grand potentiel pour aider à créer des traitements médicaux, aider les services publics ou encore combattre le changement climatique.

D’une certaine manière, le Royaume-Uni est déjà bien présent dans l’intelligence artificielle. L’équipe DeepMind, de Google, est principalement à Londres. On lui doit régulièrement de grandes avancées dans le domaine. Ceci étant dit, les réussites les plus marquantes récemment ont été développées ailleurs : ChatGPT est le fruit d’OpenAI, basée aux États-Unis. Ce groupe de travail doit théoriquement permettre au pays de rester en bonne place dans cette industrie naissante qu’est l’intelligence artificielle.