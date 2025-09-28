Microsoft prolonge la vie de Windows 10 : découvrez si vous avez droit aux mises à jour gratuites

Microsoft prolonge le support de Windows 10 avec des mises à jour de sécurité, offrant ainsi un sursis aux utilisateurs du système d’exploitation. Cependant, cette extension gratuite ne s’adresse qu’à certains profils. Voici comment vérifier votre éligibilité.

Tl;dr Windows 10 : support gratuit prolongé en Europe.

Conditions payantes ou stockage obligatoire ailleurs.

Offre valable un an seulement, renouvellement incertain.

Un sursis pour Windows 10 en Europe

Le calendrier se resserre pour les utilisateurs de Windows 10. À compter de la mi-octobre, Microsoft cessera d’envoyer des mises à jour de sécurité et des nouveautés fonctionnelles à son système d’exploitation, exposant ainsi les ordinateurs à davantage de risques en ligne. Face à cette échéance, une mesure singulière concerne désormais l’Europe : grâce à la pression du groupe de défense des consommateurs Euroconsumers, l’accès au programme d’Extended Support Updates (ESU) sera exceptionnellement gratuit pour les habitants de l’Espace économique européen (EEE).

L’influence du Digital Markets Act

À l’origine de ce revirement, un argument juridique solide : l’Article 6(6) du Digital Markets Act (DMA), qui interdit aux géants du numérique de restreindre la liberté des utilisateurs à changer ou souscrire à des applications via leurs plateformes. En invoquant ce texte, Euroconsumers, fédération active dans plusieurs pays comme la Belgique, l’Italie ou l’Espagne, a obtenu gain de cause auprès de Microsoft. La société américaine a reconnu lundi dans une lettre relayée par Windows Central qu’elle allait lever ses exigences financières et techniques pour toute la zone concernée.

Un accès simplifié mais temporaire

Concrètement, tous les utilisateurs résidant dans l’EEE — incluant l’Union européenne, l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein — peuvent dès maintenant s’inscrire gratuitement au programme via leur menu Paramètres > Mise à jour et sécurité. Ailleurs dans le monde, trois options restent proposées pour bénéficier du support prolongé :

Payer une redevance unique à Microsoft

Cumuler des points Microsoft

Sauvegarder ses données sur les serveurs Microsoft via Windows Backup

Cependant, partout, il faudra utiliser un compte Microsoft (et non local) et se reconnecter au moins tous les deux mois.

L’après-ESU soulève des questions

Si ce geste est salué par les associations européennes, il n’efface pas toutes leurs préoccupations. L’extension gratuite ne dure qu’un an ; passé octobre 2026, chaque utilisateur devra choisir entre migrer vers un nouveau système ou assumer les failles potentielles d’un logiciel non supporté. Pour ceux dont le matériel ne permet pas d’accéder à Windows 11 sans frais supplémentaires, l’incertitude demeure. Par ailleurs, peu d’observateurs croient que cette gratuité s’étendra aux États-Unis ou ailleurs hors Europe : selon le responsable recherche chez WW Device Trackers, « Microsoft et ses partenaires profitent déjà des ventes liées au renouvellement du parc informatique. »

Si vous êtes en Europe et attaché à Windows 10, le répit sera court… mais précieux.