Avant d’acheter un nouveau PC pour Windows 11, découvrez cette version légère qui prolonge la vie de votre Windows 10

Microsoft propose une version allégée de Windows 11, offrant la possibilité aux utilisateurs de prolonger la vie de leur ancien PC sous Windows 10. Une alternative intéressante avant d’envisager l’achat d’un nouvel ordinateur.

Tl;dr Fin du support de Windows 10 en octobre 2025.

Tiny11 Builder permet d’installer Windows 11 sur vieux PC.

De nombreux logiciels Microsoft supprimés pour alléger le système.

Un sursis pour les anciens PC face à la fin de Windows 10

Dès le 14 octobre 2025, le rideau tombera définitivement sur le support de Windows 10, laissant nombre d’utilisateurs face à un dilemme : passer à Windows 11 ou risquer d’utiliser un système non sécurisé. Or, tous les ordinateurs ne répondent pas aux exigences parfois strictes du nouvel OS de Microsoft. C’est là que l’initiative baptisée Tiny11 Builder, conçue par le développeur NTDEV, entre en scène et suscite un intérêt croissant.

Tiny11 Builder : donner une seconde vie aux machines anciennes

Disponible sur GitHub, ce script PowerShell vise à rendre Windows 11 accessible à des configurations jugées « obsolètes » selon les standards actuels. Tiny11 Builder procède à un nettoyage en profondeur du système, éliminant bon nombre des applications natives et fonctions intégrées de Microsoft. Résultat, une version épurée, plus légère, mais conservant les services essentiels pour garantir une expérience utilisateur fluide – même sur des ordinateurs modestes.

La dernière mouture va plus loin encore : suppression automatique de Copilot, des nouveaux clients Outlook et Teams, mais aussi d’une large panoplie d’applications jugées superflues par beaucoup. Pour se faire une idée rapide, citons notamment la disparition de :

Edge

OneDrive

XBox

Clipchamp, Météo, Cartes…

Une initiative appréciée par ceux qui souhaitent éviter la prolifération des « bloatwares » sans perdre en compatibilité avec les mises à jour récentes – y compris la prochaine version majeure Windows 11 25H2.

L’alternative face aux limites imposées par Microsoft

Certes, manipuler Tiny11 Builder demande quelques connaissances techniques ; cependant, le développeur propose un guide détaillé pour accompagner chaque étape du processus. À noter également : une version baptisée Tiny11 Core existe pour servir d’environnement de test ultraléger – déconseillée toutefois à long terme en usage quotidien faute de stabilité suffisante.

Pour les irréductibles de Windows 10, il reste possible de s’inscrire au programme officiel d’Extended Security Updates (ESU), moyennant une extension limitée jusqu’en octobre 2026. Mais tôt ou tard, la question du renouvellement matériel finira par se poser… ou celle de miser sur ces alternatives innovantes qui prolongent la durée de vie des machines existantes.

Nouvelles pratiques et perspectives pour utilisateurs avertis

Entre migration forcée et solutions détournées comme Tiny11 Builder, l’écosystème Windows amorce une transition qui promet encore son lot d’astuces et de débats. Adapter son PC vieillissant au rythme imposé par l’industrie demeure possible — à condition d’être prêt à explorer des sentiers moins balisés. Une manière ingénieuse, sans doute un peu rebelle, d’échapper aux diktats du tout-nouveau-tout-beau.