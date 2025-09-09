Windows 10 : l’action indispensable à mener avant l’échéance d’octobre pour continuer à l’utiliser

À l’approche de la date butoir fixée en octobre, les utilisateurs de Windows 10 doivent prendre une mesure essentielle pour continuer à utiliser leur système d’exploitation en toute sécurité et éviter les risques liés à l’arrêt du support officiel.

Tl;dr Fin du support Windows 10 : 14 octobre 2025.

Programme ESU : un an de mises à jour supplémentaires.

Deux options gratuites ou paiement pour l’ESU.

Dernier sursis pour Windows 10

Le compte à rebours est lancé : le support officiel de Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025. Mais alors que nombre d’utilisateurs n’envisagent pas encore de passer à Windows 11, une alternative permet de prolonger la sécurité de leur machine durant une année supplémentaire. Il s’agit du programme d’Extended Security Updates (ESU), déjà déployé lors d’évolutions majeures précédentes, mais réservé alors aux entreprises.

Désormais, cette bouée de sauvetage s’adresse aussi au grand public. La question se pose donc : comment bénéficier concrètement de ce sursis avant que la page ne se tourne définitivement sur Windows 10 ?

ESU : ce que Microsoft propose vraiment

En souscrivant à l’ESU, l’utilisateur continue de recevoir des correctifs critiques et des mises à jour importantes du système, entre le 15 octobre 2025 et le 13 octobre 2026. Attention toutefois, cette extension exclut toute nouveauté en matière de fonctionnalités, modification de design ou assistance technique classique : seuls les aspects liés à la sécurité sont concernés. Comme le précise Microsoft, il ne s’agit en aucun cas d’une solution pérenne, mais bien d’un « pont temporaire permettant aux utilisateurs de migrer vers une plateforme plus récente ». Et si la fenêtre ouverte actuellement ne dure qu’un an, nul n’exclut qu’elle soit étendue ultérieurement.

S’inscrire au programme : les étapes à suivre

Première condition indispensable : disposer de la version 22H2 de Windows 10, avec la mise à jour KB5063709 installée. Pour activer l’ESU, un assistant apparaît généralement dans les notifications système ou directement dans les paramètres (« Paramètres > Mise à jour et sécurité »).

Trois options sont alors proposées par Microsoft, dont deux totalement gratuites :

Sauvegarder ses données via Windows Backup .

. Échanger 1 000 points du programme Microsoft Rewards .

. Payer environ 30 $ pour dix ordinateurs.



Si vous choisissez la première option, gardez en tête que la sauvegarde dans le cloud via OneDrive est limitée à 5 Go gratuits ; au-delà, il faudra opter pour une offre payante. Quant aux points Rewards, ils peuvent être gagnés simplement – par exemple en téléchargeant l’application Bing.

Bientôt l’heure du choix définitif

Il reste peu de temps pour prendre sa décision. Passé le fatidique 14 octobre prochain, toute tentative d’inscription sera vouée à l’échec et votre PC demeurera vulnérable. Rappelons que cette solution temporaire vise surtout à offrir une marge de manœuvre supplémentaire aux retardataires qui souhaitent organiser tranquillement leur migration vers un système plus récent. En somme, ce sursis ne doit pas faire oublier qu’à terme, il faudra dire adieu à Windows 10.