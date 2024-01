Meta autorise la dissociation des comptes Messenger et Marketplace en Europe

Conformément à la loi "Digital Markets Act" qui prendra effet en mars, le texte suit scrupuleusement les régulations concernées. Comment cela va-t-il impacter le marché numérique ?

Tl;dr Meta décide de se conformer aux lois du DMA.

Utilisateurs européens peuvent se servir de Messenger et Facebook Marketplace indépendamment.

D’autres compagnies comme ByteDance et Apple ont également contesté les régulations DMA.

Google permet aux utilisateurs de limiter le partage de leurs données.

Meta a finalement accepté de se conformer aux stipulations du Digital Markets Act (DMA) de l’Union européenne, après plusieurs mois de lutte. C’est une nouvelle qui va changer profondément l’expérience utilisateur dans l’UE.

Impact sur les utilisateurs du Métavers

Les utilisateurs pourront désormais utiliser Messenger et Facebook Marketplace sans forcément posséder de compte Facebook. Il faut souligner que Meta avait auparavant fait appel en soutenant que ces deux plates-formes ne devraient pas être incluses dans le champ d’application du DMA. Toutefois, ils ont dû céder et accepter les nouvelles conditions.

Utilisation indépendante de Facebook Marketplace et Messenger

Dorénavant, les utilisateurs de l’UE peuvent utiliser Facebook Marketplace et Messenger, dans leur intégralité, via des comptes indépendants. La seule différence pour le Marketplace, c’est que les conversations se dérouleront par e-mail. Les informations n’auront plus besoin d’être liées entre Facebook et Instagram.

Rôle des intermédiaires

Rappelons que la Commission européenne avait désigné six entreprises comme “intermédiaires” en vertu du DMA : Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta et Microsoft. La loi encadre 22 services de plate-forme centraux parmi eux. L’application de la loi dépend de facteurs tels que les utilisateurs, les revenus et la valorisation. ByteDance et Apple sont parmi les autres compagnies qui ont repoussé les réglementations du DMA. Néanmoins, Google (propriété d’Alphabet) a récemment annoncé que les utilisateurs pourraient empêcher ses plateformes comme YouTube et Chrome de partager des données.