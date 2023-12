Facebook Messenger permet enfin de désactiver les accusés de lecture. Et l'app offre aussi la possibilité d'éditer un message, jusqu'à 15 minutes après l'envoi.

Meta a ajouté récemment de nouvelles fonctionnalités à Facebook Messenger – des fonctions qui arrivent quelques années trop tard, mais mieux vaut tard que jamais, après tout. Le service avait, il y a peu, implémenté le chiffrement de bout en bout par défaut dans les conversations avec un unique destinataire. Et avec cette même mise à jour, il est aussi enfin possible de désactiver les accusés de lecture. (Vous n’aurez plus besoin d’activer le mode avion chaque fois que vous voulez lire un message en toute discrétion.) De plus, vous pouvez aussi éditer vos messages.

Pouvoir désactiver les accusés de lecture est une très bonne chose pour votre vie privée. Vous pouvez enfin utiliser l’app Messenger pour discuter avec les gens sans la pression de savoir que le message d’untel ou unetelle a été vu, ce qui peut être gênant, voire dangereux.

Vous pouvez désactiver les accusés de lecture pour les conversations individuelles ou pour tous vos contacts à la fois. Cela signifie que l’autre personne ne saura pas si vous avez ouvert ou lu son message. Mais lorsque vous désactivez cette option, vous ne pouvez pas non plus savoir que l’autre a lu un message que vous avez envoyé. Un petit sacrifice, assurément.

Pour désactiver les accusés de lecture pour tous les contacts, allez dans Paramètres > Vie privée et sécurité > Accusés de lecture et désactiver “Afficher les accusés de lecture”. Pour ne les désactiver que dans une conversation en particulier, tapotez sur le nom des contacts en haut de la conversation, allez dans Accusés de lecture et désactiver “Afficher les accusés de lecture”.

Messenger s’est aussi aligné avec les apps iPhone Messages et WhatsApp ; il est désormais possible d’éditer les messages dans les 15 minutes après leur envoi. Vous pouvez modifier le message autant de fois que vous le souhaitez dans cette fenêtre de 15 minutes et il n’y a aucun historique d’édition visible. Personne ne verra ce que vous avez changé.

Cela fonctionne tant sur les apps que le web. Pour éditer un message sur l’app, tapotez et restez appuyé sur le message en question et choisissez Éditer. Sur la version web, cliquez sur les trois petits points à côté dudit message et choisissez Éditer.

Une fois vos modifications effectuées, le message affichera une étiquette “Édité”, mais l’autre personne n’aura aucun moyen de visualiser la version précédente. Et Meta garde une copie du message sur ses serveurs. Ainsi, si quelqu’un abuse de cette fonctionnalité, vous aurez la possibilité de signaler la chose.