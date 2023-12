Facebook Messenger active le chiffrement de bout en bout par défaut pour les chats et les appels

Meta réalise actuellement des essais pour le partage de médias en HD auprès d'un groupe restreint d'utilisateurs de Messenger.

Tl;dr Meta annonce d’importantes améliorations pour Messenger

Le chiffrement de bout en bout devient la norme pour les discussions privées

Messenger bénéficie de nouvelles fonctionnalités de sécurité et de contrôle

L’application test actuellement le partage de médias en HD

De nouvelles améliorations pour Messenger

L’entreprise Meta a récemment dévoilé ce qu’elle qualifie de “plus grande série d’améliorations pour Messenger depuis son lancement en 2011”. La plus notable étant l’instauration du chiffrement de bout en bout en tant que mesure par défaut pour les chats et appels privés sur Messenger et Facebook.

Une augmentation de la sécurité

Le chiffrement de bout en bout est une option pour Messenger depuis 2016, mais Meta renforce clairement ses efforts en matière de sécurité. Un geste sensé compte tenu des scandales récents de l’entreprise, notamment en ce qui concerne le contenu de prédation infantile.

Une fois mis à jour, Messenger demandera aux utilisateurs de créer un code PIN, au cas où ils auraient besoin de récupérer des messages sur un nouvel appareil. “Cela a pris des années à réaliser, car nous avons pris notre temps” déclare Meta, qui a dû “reconstruire les fonctionnalités de Messenger de zéro”.

Des fonctionnalités améliorées

En plus des nouvelles fonctionnalités de sécurité et de contrôle, Messenger bénéficie d’une qualité d’image améliorée pour les photos et vidéos. Meta est en train de tester le partage de médias en HD avec un petit groupe, avant un déploiement plus large “dans les mois à venir”.

L’application propose également des outils pratiques inspirés de WhatsApp, comme la modification des messages (jusqu’à 15 minutes après leur envoi), plusieurs options de vitesse de lecture de messages vocaux, la lecture de messages vocaux en dehors du chat ou de l’application, le contrôle des accusés de réception et les messages éphémères (qui disparaissent après 24 heures ; cette option est désormais accessible à tous les chats, car le chiffrement de bout en bout est maintenant la norme).