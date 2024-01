Sheryl Sandberg, ex-COO de Facebook, quitte le conseil de Meta

Un mouvement acté, un parcours remarquable, la fin d'une ère.

Tl;dr Sheryl Sandberg quitte le conseil d’administration de Meta.

Elle avait préalablement démissionné du poste de COO en 2022.

Sandberg continuera à servir en tant que conseillère pour Meta.

Avant Facebook, Sandberg a travaillé chez Google et pour le Département du Trésor des États-Unis.

Après avoir façonné Facebook pendant plus d’une décennie, Sheryl Sandberg a annoncé qu’elle quitterait le conseil d’administration de Meta, maison mère de Facebook, en mai. La nouvelle a été divulguée, naturellement, sur sa page Facebook.

Un leadership fort et infaillible

Sandberg a occupé le poste de directrice des opérations de l’entreprise pendant plus de 14 ans. Son arrivée chez Facebook en mars 2008 s’est faite alors que l’entreprise, bien que prometteuse, n’était pas rentable. C’est sous son égide que “l’entreprise a adopté des modèles publicitaires qui l’ont transformée en monolithe moderne”, pour reprendre ses propres termes.

Il est bien à noter que même si Sandberg quitte le conseil d’administration, elle ne coupe pas complètement les ponts avec Meta. Elle se maintiendra en tant que conseillère pour l’entreprise et “sera toujours là pour aider les équipes de Meta”, a-t-elle écrit dans son post Facebook.

Dans une démonstration touchante d’appréciation mutuelle, Sandberg a adressé ses vifs remerciements à Mark Zuckerberg. Elle rend hommage à sa vision et son amitié, en rappelant également sa gratitude envers lui et sa femme Priscilla Chan, particulièrement suite à la mort subite de son mari en 2015. Dans sa réponse, Zuckerberg a exprimé sa profonde gratitude envers Sandberg pour son engagement inébranlable envers lui et Meta.

Un parcours remarquable

Avant Facebook, Sandberg a été vice-présidente chez Google et a été chef de cabinet pour le Département du Trésor des États-Unis sous la présidence de Bill Clinton. Son livre à succès de 2013, “Lean In: Women, Work, and the Will to Lead”, a fait figure de véritable guide pour toute une génération de femmes travaillant, malgré certaines critiques dénonçant un message incomplet.