Une nouvelle étude réalisée avec l’IA révèle l’évolution de notre sommeil avec l’âge et comment l’optimiser

Une nouvelle étude basée sur l'IA révèle comment notre sommeil évolue avec l'âge et propose des conseils pour optimiser la qualité du sommeil que nous obtenons.

Tl;dr Les phases de sommeil profond et REM diminuent avec l’âge.

Les personnes d’âge moyen dorment moins que les jeunes et les personnes âgées.

Les patients atteints d’apnée du sommeil ont moins de sommeil profond.

Le vieillissement et le sommeil : une relation complexe

Le vieillissement est un processus incontournable qui affecte divers aspects de notre vie, notamment notre qualité de sommeil. Selon une étude récente basée sur l’IA, avec l’âge, nos phases de sommeil profond et de sommeil paradoxal (REM) diminuent. Cependant, ce n’est pas entièrement une mauvaise nouvelle. Après une diminution de la durée de notre sommeil nocturne à l’âge moyen, le nombre moyen de minutes de sommeil par nuit augmente à nouveau dans les dernières étapes de la vie.

Une étude innovante sur le sommeil et le vieillissement

Cette étude, réalisée en collaboration entre Fullpower Technologies, l’Université de Stanford et l’Université de Californie à San Francisco (UCSF), a été présentée lors de la conférence européenne sur le sommeil en Espagne en septembre 2024. Grâce à la plateforme Sleeptracker AI, les chercheurs ont pu analyser sept millions de nuits de sommeil enregistrées par les 117 000 participants.

Résultats clés de l’étude

Les personnes d’âge moyen (30-55 ans) dorment moins que les jeunes (20-25 ans) et les personnes âgées (80-85 ans).

Le sommeil profond et le sommeil REM diminuent avec l’âge.

Les patients atteints d’apnée du sommeil ont moins de sommeil profond, quel que soit leur âge.

Les résultats de cette étude offrent des perspectives intéressantes pour de futures recherches sur le sommeil et le vieillissement. Les chercheurs ont non seulement dégagé des tendances sur la durée moyenne de sommeil au cours de notre vie, mais aussi sur l’impact des troubles du sommeil sur ces heures cruciales hors de l’éveil.

Le sommeil REM et sa diminution avec l’âge

Le sommeil paradoxal (REM) est associé au rêve et à une activité cérébrale accrue, représentant généralement jusqu’à 25 % de la durée totale du sommeil. Cependant, cette étude a montré qu’au fil de notre vie, le sommeil REM diminue significativement. Les chercheurs ont évalué les changements dans le sommeil REM, le sommeil profond et la durée moyenne du sommeil dans trois groupes d’âge différents : les 20-25 ans, les 30-55 ans et les 80-85 ans.

Les 20-25 ans ont connu 15,9 % de sommeil profond et 26 % de sommeil REM ; les 30-55 ans ont enregistré 14,3 % de sommeil profond et 25,7 % de sommeil REM et les 80-85 ans ont eu 13,1 % et 22,9 % de sommeil profond et de sommeil REM respectivement.

Philippe Kahn, fondateur et PDG de Fullpower AI, souligne que « cette étude fournit des données de base cruciales pour comprendre les habitudes de sommeil tout au long de la vie et l’impact des troubles du sommeil ».

Le rôle de la mélatonine dans le sommeil

La mélatonine est une hormone produite par notre cerveau qui régule notre cycle veille-sommeil. Sa production diminue avec l’âge, ce qui peut affecter le temps que nous passons en sommeil REM. Selon le Dr Chelsea Perry de Sleep Solutions, « avec l’âge, nos cycles de sommeil ont tendance à se décaler et à se raccourcir. Les adultes plus âgés peuvent également connaître un sommeil plus léger et plus fragmenté, ce qui donne l’impression qu’ils ont besoin de moins de sommeil ».

En dépit des nombreux facteurs qui peuvent influencer la durée et les cycles de notre sommeil, il est essentiel d’avoir un sommeil de qualité pour fonctionner correctement dans notre vie quotidienne. Que vous soyez jeune ou âgé, il existe de nombreuses mesures que vous pouvez prendre pour améliorer la qualité de votre sommeil, comme suivre une bonne hygiène du sommeil, se réveiller à la même heure chaque jour, optimiser votre chambre pour le sommeil et créer une routine apaisante avant le coucher.