IKEA Vindstyrka, un petit capteur intelligent pour analyser la qualité de l’air chez vous

IKEA lance un capteur connecté pour analyser la qualité de l'air ambiant. Le Vindstyrka a beaucoup à offrir.

IKEA n’est pas étranger à la domotique. Ces dernières années, le spécialiste scandinave des meubles prêts à monter et des articles ménagers a monté un catalogue de références plus ou moins connectées, toujours avec un même objectif : se faire le plus discret possible dans votre intérieur. Et à un tarif abordable. Aujourd’hui, l’enseigne lance un nouveau produit, un petit appareil connecté comme il en existe déjà sur le marché, un capteur pour analyser l’air ambiant.

IKEA propose déjà à son catalogue une petite table d’appoint faisant office de purificateur d’air (Starkvind), mais aujourd’hui, la marque offre la possibilité d’évaluer directement la qualité de l’air ambiant. L’enseigne vient en effet d’introduire le Vindstyrka, un petit capteur intelligent pour la qualité de l’air qui analyse les niveaux de particules (inférieures à 2,5 micromètres), l’humidité, la température et la charge de polluants gazeux. Ainsi, vous pourrez savoir si vos routines de ménage, cuisine et aération permettent à l’air d’être suffisamment renouvelé.

Le Vindstyrka peut tout à fait fonctionner de manière autonome, mais il devient particulièrement utile lorsque connecté au hub pour la maison connectée Dirigera de la marque. Vous pouvez alors vérifier la qualité de l’air ambiant via l’app de l’entreprise et utiliser l’écran pour contrôler d’autres appareils de la maison. Il devient ainsi possible de demander au purificateur d’air Starkvind d’accélérer la vitesse du ventilateur si l’on atteint tel ou tel niveau de particules, par exemple.

Le Vindstyrka a beaucoup à offrir

IKEA prévoit de lancer son Vindstyrka sur tous les marchés en avril prochain, y compris en France donc. L’entreprise n’a pas dévoilé le tarif de ce nouvel accessoire connecté, mais la liste de ses fonctionnalités suggère qu’il devrait être plus abordable que des solutions concurrentes haut de gamme, comme le Airthings View Plus qui coûte 299 €, mais qui contrôle aussi le CO2, le radon et la pression. Le IKEA Vindstyrka pourrait être une bonne option si les capteurs de température et d’humidité de votre enceinte connectée ne suffisent pas.