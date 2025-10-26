iPhone 18 : la gravure 2 nm pourrait tout changer

Le premier iPhone pliable d’Apple pourrait embarquer la puce A20 Pro, inaugurant ainsi le processeur 2 nm de la marque à la pomme. Cette avancée technologique marquerait une étape majeure pour les smartphones pliants d’Apple.

Tl;dr Apple prévoit d’équiper l’iPhone 18 avec une puce gravée en 2 nm, promettant plus de puissance et d’efficacité énergétique.

Le passage au 2 nm pourrait faire grimper le prix de fabrication d’au moins 50 %, posant la question d’un impact sur le consommateur.

L’iPhone 18 Pro et le futur iPhone Fold sont attendus avec le A20 Pro, tandis que l’avenir de l’iPhone Air reste flou face aux ventes décevantes.

Une nouvelle génération de puces pour Apple

La course à la puissance continue chez Apple. Selon des fuites relayées par l’utilisateur Weibo Mobile Phone Chip Expert, la future puce A20 devrait équiper la gamme iPhone 18 dès l’an prochain. Cette évolution serait rendue possible grâce au passage à une gravure en 2 nm, fournie par le géant taïwanais TSMC. Plus dense que le procédé actuel en 3 nm, cette technologie promet non seulement des performances accrues mais aussi une meilleure efficacité énergétique.

L’enjeu du coût : vers une hausse inévitable ?

Toutefois, cette avancée technologique pourrait bien se traduire par un surcoût. Plusieurs rapports venus d’Asie évoquent en effet une nette augmentation des prix côté fabrication. Pour cause : le développement du procédé en 2 nm a nécessité des investissements massifs pour TSMC, qui ne semble pas disposée à rogner sur ses marges ou à consentir des rabais à son partenaire californien. Certaines sources tablent sur un bond d’au moins 50% du tarif par rapport aux puces 3 nm actuelles. À ce stade, aucune information officielle n’a filtré de la part d’Apple, mais la question plane : jusqu’à quand la marque pourra-t-elle absorber ces coûts sans répercuter la facture sur les consommateurs ?

Nouveaux modèles et incertitudes sur l’avenir de l’iPhone Air

Outre la traditionnelle montée en gamme, quelques nouveautés pointent à l’horizon. Tandis que l’on attend la déclinaison « Pro » du processeur — le futur A20 Pro — pour équiper les modèles haut de gamme comme l’iPhone 18 Pro Max et le très attendu iPhone Fold, le sort de l’iPhone Air paraît plus incertain. Les rumeurs font état de ventes décevantes pour cet appareil ultrafin, au point que sa production aurait déjà été ralentie. Quant au premier smartphone pliant d’Apple, il pourrait hériter d’un positionnement tarifaire voisin du Galaxy Z Fold de Samsung, c’est-à-dire autour des 2 000 dollars.

Prix stables… jusqu’à quand ?

Pour l’instant, force est de constater que les tarifs pratiqués par Apple n’ont pas bougé : le modèle standard de l’iPhone 17, lancé à partir de 799 dollars avec un stockage doublé (256 Go), illustre cette stabilité. Toutefois, une liste succincte rappelle quelques réalités économiques auxquelles la marque doit faire face :

Cout croissant des semi-conducteurs avancés .

. Nouveaux segments premium (pliables, ultra-fins) .

. Dilemme entre innovation et accessibilité tarifaire.

Reste à voir si la prochaine génération de smartphones signera enfin un tournant en matière de prix — car tôt ou tard, ce jeu d’équilibriste pourrait toucher à ses limites.