Lisey’s Story : une adaptation sous-estimée mais fidèle

Les abonnés Apple TV peuvent (re)découvrir une mini-série adaptée d’une œuvre de Stephen King, souvent passée sous le radar. Considérée comme un incontournable par les amateurs, cette production mérite l’attention des passionnés du maître de l’horreur.

Tl;dr Lisey’s Story, roman de Stephen King publié en 2006, reste méconnu mais a inspiré une mini-série fidèle sur Apple TV sortie en 2021.

L’adaptation, avec Julianne Moore et Clive Owen, a reçu un accueil mitigé mais respecte l’esprit du livre co-écrit par Stephen King.

L’histoire puise dans l’expérience personnelle de l’auteur et rend hommage à sa femme Tabitha, offrant une dimension intime rarement explorée dans son œuvre.

Un roman méconnu au cœur de l’univers de Stephen King

Bien que la série télévisée et le livre original Lisey’s Story soient tous deux restés en marge des projecteurs, l’œuvre n’en demeure pas moins singulière dans la bibliographie de Stephen King. Publié en 2006, ce roman apparaît après la période dite « d’or » de l’auteur et juste avant le regain d’intérêt suscité par « 11/22/63 ». Souvent absente des classements des meilleures œuvres de Stephen King, Lisey’s Story a inspiré une adaptation télévisée sur Apple TV, sortie en juin 2021.

Une adaptation fidèle mais sous-estimée

Avec Julianne Moore dans le rôle-titre et Clive Owen incarnant son époux disparu, la mini-série a reçu un accueil mitigé : une note de 53% côté critiques et 48% auprès du public sur Rotten Tomatoes. Pourtant, cette adaptation se distingue par sa fidélité à l’esprit du livre, bénéficiant d’un scénario co-écrit par Stephen King lui-même.

L’origine intime d’un récit rare

Loin d’être un simple thriller surnaturel, Lisey’s Story occupe une place particulière dans le cœur de son créateur. Interrogé en 2019 par le Guardian sur les trois livres qu’il sauverait d’un incendie, Stephen King répondait sans hésiter : « Lisey’s Story, The Stand et Misery ». Si les deux derniers titres font consensus parmi les lecteurs comme auprès du grand public, la présence de Lisey’s Story étonne encore certains amateurs occasionnels.

Pourtant, cet attachement trouve son explication dans la dimension quasi-autobiographique du livre. L’auteur y livre un hommage discret à son épouse, Tabitha King, qui partage sa vie depuis plus d’un demi-siècle. Les parallèles entre Lisey et Tabitha sont assumés : toutes deux sont les compagnes d’écrivains célèbres — seule différence notable, le mari de Lisey est déjà décédé lorsque l’intrigue commence.

Derrière l’écriture : une expérience personnelle fondatrice

Le déclic créatif survient au tournant des années 2000. Frappé par une double pneumonie qui faillit lui coûter la vie, Stephen King découvre à son retour chez lui que sa femme a entièrement vidé son bureau pour le rénover. Face à cette pièce vide, il avoue avoir ressenti fugacement qu’il était devenu un fantôme hantant ses souvenirs : « « Je me suis dit : « Je suis mort. Je suis un fantôme. » […] L’idée de Lisey’s Story est venue de ça et de la question de savoir comment ma femme se comporterait sans moi. »

Au final, même si ni le roman ni son adaptation ne s’imposent parmi les œuvres majeures du maître du suspense pour le grand public, ils offrent aux inconditionnels une exploration rare de sa sphère privée et demeurent accessibles en streaming sur Apple TV.