Apple prépare une refonte majeure de Siri, mais ses testeurs internes tirent la sonnette d’alarme

Alors qu’Apple prépare une importante mise à jour d’Apple Intelligence pour Siri, des membres de l’équipe de test expriment déjà leurs inquiétudes concernant son déploiement, signalant des problèmes persistants qui pourraient retarder ou compliquer sa sortie.

Des attentes croissantes autour de Siri 2.0

En cette fin d’année 2025, la perspective du lancement d’iOS 26.4 suscite une attention particulière, notamment grâce à l’arrivée attendue de la nouvelle version de Siri. Baptisée en interne « Siri 2.0 », cette évolution, annoncée lors de la présentation d’Apple Intelligence à l’été 2024, a été maintes fois reportée, au point que son arrivée n’est désormais prévue que pour le printemps 2026. Ce retard alimente déjà des interrogations au sein des équipes et des premiers testeurs.

Doutes persistants chez les testeurs

Selon le journaliste américain Mark Gurman, certains utilisateurs impliqués dans les phases de test expriment aujourd’hui des réserves quant aux performances du nouvel assistant vocal. Dans sa dernière lettre d’information Power On, il rapporte : « Already, there are concerns from people testing iOS 26.4 — the OS version slated to include the new Siri — about the voice assistant’s performance. » Les raisons précises de ces inquiétudes restent floues, rendant difficile toute évaluation concrète de la situation. Ce climat de doute s’ajoute à une période déjà marquée par des déceptions autour des fonctionnalités promises.

Un retard symptomatique chez Apple

Le développement de l’intelligence artificielle chez Apple n’a rien d’un long fleuve tranquille. Malgré certaines avancées notables dans les fonctionnalités actuelles d’Apple Intelligence, plusieurs éléments phares manquent toujours à l’appel – à commencer par cette refonte ambitieuse de Siri. Initialement, ce nouveau système devait intégrer un dispositif baptisé Personal Context, permettant à l’assistant vocal d’agir selon le contexte des applications ou du contenu affiché à l’écran. Pourtant, après un report depuis iOS 18.4 plus tôt dans l’année, il faudra patienter encore pour en voir les bénéfices réels.

L’urgence face à la concurrence et l’avenir incertain

À mesure que l’attente s’allonge, la frustration grandit chez certains utilisateurs comme en interne. Les dysfonctionnements passés – tels que les résumés de notifications inadaptés – n’ont rien arrangé et, pendant ce temps, la concurrence sous Android ne cesse de progresser sur le terrain de l’IA conversationnelle. Si quelques nouveautés sont déjà accessibles via la bêta d’iOS 26.1, le véritable tournant se fait attendre… et tout porte à croire que la prochaine année sera cruciale pour la stratégie logicielle de Cupertino. Reste donc à voir si Apple saura répondre aux espoirs – ou simplement limiter la casse face à ses rivaux plus agiles.