iPhone Air : des ventes contrastées à travers le monde

Apple aurait décidé d'ajuster légèrement la production de l'iPhone Air tout en maintenant sa présence sur le marché.

Malgré un accueil tiède sur certains marchés, le modèle rencontre un franc succès en Chine, où les stocks se sont écoulés rapidement.

Apple privilégie une adaptation stratégique prudente plutôt qu’un abandon, préparant déjà la prochaine génération d’iPhone.

Un modèle à la peine dans une gamme en forme

Au sein du portefeuille très disputé du géant californien Apple, l’iPhone Air peine à s’imposer, si l’on en croit un récent rapport de la société d’investissement japonaise Mizuho Securities. Alors que les versions Pro et Pro Max de l’iPhone 17 enregistrent des performances supérieures à celles de l’année précédente, le modèle Air, pourtant attendu pour son design affiné, ne parviendrait pas à convaincre au même niveau. Selon des informations relayées par le média coréen The Elec, la marque californienne aurait même prévu d’ajuster ses volumes de production : une baisse d’un million d’unités pour l’iPhone Air, alors que la production des autres modèles grimperait de deux millions.

Vente timide… ou succès masqué ?

Pourtant, tout n’est pas si simple. Malgré ces chiffres décevants sur certains marchés occidentaux, il se murmure que l’iPhone Air a rencontré un franc succès en Chine, où les stocks se seraient écoulés en quelques heures. Un grand détaillant chinois aurait même enregistré plus de cinq millions de réservations — ce qui tempère le constat d’échec dressé ailleurs. De plus, selon le leaker reconnu ShrimpApplePro, cette décision d’Apple relèverait davantage d’un ajustement tactique que d’une sanction définitive : la firme ne compte pas abandonner ce modèle et anticipe déjà une « bonne dynamique » pour 2026.

Mises en perspective et chiffres clés

La prudence reste donc de mise. D’autant qu’Apple ne publie jamais ses chiffres officiels de production, et que le rapport de Mizuho Securities n’a pas encore trouvé confirmation ailleurs. L’analyste Max Weinbach avance, lui, une estimation comprise entre 19 et 21 millions d’iPhone Air produits initialement ; la révision annoncée ramènerait donc ce volume entre 18 et 20 millions — soit bien au-delà des ventes réalisées par certains concurrents directs comme le Galaxy S24 Ultra (15 à 16 millions d’exemplaires sur toute sa carrière). Il n’en reste pas moins que certains modèles Samsung souffrent davantage : selon les dernières indiscrétions, la version S25 Edge plafonnerait à seulement 1,31 million d’unités vendues.

Pour résumer plus clairement les faits marquants :

Baisse légère mais non alarmante de la production prévue pour l’iPhone Air .

. Succès confirmé des modèles Pro, moteurs des ventes cette année .

. Ajustements stratégiques attendus pour les prochaines générations, avec une possible sortie différée du futur iPhone pliant et un calendrier échelonné pour l’iPhone 18.

Un destin encore incertain pour l’iPhone Air

Il faudra donc attendre encore quelques mois pour juger réellement du sort réservé à cet iPhone Air dont le parcours semble loin d’être écrit. Si la marque ajuste sa stratégie aujourd’hui, elle n’envisage ni retrait brutal ni remise en cause fondamentale. Les signaux sont contradictoires : ventes records ici, accueil tiède là… En définitive, rien n’indique un revirement spectaculaire mais plutôt une adaptation pragmatique au marché mondial — habitude désormais bien rodée chez Apple.