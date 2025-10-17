MacBook Pro M5 : un achat plus cher… sans chargeur

En Europe, Apple supprime l’adaptateur secteur de la boîte du MacBook Pro M5, poussant les clients à passer une fois de plus à la caisse.

Tl;dr Apple ne fournit plus de chargeur avec les MacBook Pro M5 vendus en Europe, contrairement aux autres marchés.

Officiellement, la décision s’inscrit dans une logique écologique, mais elle implique un coût supplémentaire d’environ 59 livres sterling pour les acheteurs.

Cette mesure, vue par certains comme un test, pourrait préfigurer une extension mondiale de cette politique.

Apple et la disparition du chargeur

La tendance s’étend : après les smartphones, les ordinateurs portables. Désormais, l’achat d’un MacBook Pro M5 en Europe ne s’accompagne plus automatiquement de son chargeur, une décision qui risque de faire grincer des dents chez les habitués de la marque à la pomme. Depuis peu, les consommateurs européens découvrent que le précieux adaptateur 70W USB-C a disparu du coffret, contrairement à ce qui est encore proposé ailleurs, notamment aux États-Unis.

Un choix économique ou écologique ?

La question se pose : s’agit-il uniquement d’une volonté de réduire les coûts ? Certes, les chargeurs pour ordinateurs portables restent plus onéreux que ceux pour smartphones, et l’absence de ce composant essentiel transforme l’acquisition d’un nouvel appareil en addition salée : il faut désormais compter 59 livres sterling supplémentaires au Royaume-Uni pour obtenir le chargeur officiel. Pourtant, selon Apple, cette suppression serait surtout dictée par les nouvelles exigences de l’Union européenne en matière de limitation des déchets électroniques. L’argument environnemental n’est pas nouveau : la marque défend depuis longtemps la réduction des accessoires dans ses emballages pour limiter son impact écologique.

Seuls les Européens concernés : inégalités sur le marché

Il convient de souligner que cette mesure ne concerne que l’Europe – Royaume-Uni, Irlande, France, Allemagne, Italie, Espagne et d’autres marchés – alors que le reste du monde continue de recevoir le chargeur avec chaque nouveau MacBook Pro M5. Pour certains utilisateurs déjà équipés en câbles et adaptateurs USB-C puissants, cette évolution passera inaperçue. Mais pour ceux qui font le saut vers l’univers Apple ou renouvellent entièrement leur matériel, la pilule a un goût amer.

L’avenir : nouvelle norme ou simple ajustement ?

Difficile aujourd’hui de savoir si cette pratique restera cantonnée au vieux continent ou si elle s’étendra bientôt à d’autres marchés. Certains analystes y voient un ballon d’essai : si les consommateurs acceptent la nouveauté sans trop rechigner, la tentation pourrait être grande pour Apple d’appliquer cette politique ailleurs et d’engranger quelques dizaines d’euros supplémentaires par appareil vendu. Une liste non exhaustive des conséquences potentielles inclut :

Augmentation des coûts cachés lors de l’achat d’un nouvel ordinateur portable .

. Diminution des déchets électroniques, à condition que l’utilisateur réutilise ses anciens accessoires .

. Inégalités entre marchés, accentuant un sentiment de traitement différencié parmi la clientèle mondiale.

En définitive, derrière le geste affiché comme écologique se cache aussi une stratégie commerciale habile, dont seul l’avenir dira si elle deviendra la norme ou restera une exception européenne.