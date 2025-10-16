iPad Pro M5 : une tablette premium encore plus performante

Malgré ses améliorations techniques, l’iPad Pro M5 reste fidèle aux dimensions et prix du modèle précédent.

Tl;dr Apple dévoile l’iPad Pro M5, qui conserve le design du modèle précédent mais intègre des avancées techniques majeures.

La puce M5 offre jusqu’à 3,5× plus de performances en IA, 5,6× plus rapide que le M1, avec 12 Go de RAM et jusqu’à 2 To de stockage.

Le Wi‑Fi 7 et la connectivité cellulaire améliorée complètent l’expérience, tandis que les prix restent stables et les précommandes ouvertes dès aujourd’hui.

Une puissance inédite au cœur de l’iPad Pro M5

Après des mois de spéculation, le nouvel iPad Pro M5 fait une entrée remarquée sur le marché des tablettes premium. D’apparence, rien ne distingue ce modèle de son prédécesseur : le design sobre et élégant de l’iPad Pro M4 est conservé, tout comme la palette de couleurs – argent ou noir sidéral. Pourtant, sous cette coque familière se cache une véritable révolution technique.

Des performances dopées par l’intelligence artificielle

L’atout majeur de cette nouvelle génération réside dans la puce M5, issue d’une gravure avancée en 3 nm. Selon Apple, le bond en matière d’intelligence artificielle est spectaculaire : l’iPad Pro M5 promet jusqu’à 3,5 fois la performance IA du modèle M4 et s’annonce 5,6 fois plus rapide que l’iPad Pro doté d’un M1. Ce gain est dû à l’intégration d’une architecture repensée et d’un « Neural Accelerator » dans chaque cœur, offrant une efficacité inédite pour le traitement des tâches graphiques et l’exécution des applications gourmandes.

À cela s’ajoute une mémoire vive renforcée : 12 Go de RAM dès la version de base, contre 8 Go auparavant. Les utilisateurs auront le choix entre quatre capacités de stockage – 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To.

Connectivité et expérience utilisateur rehaussées

Autre évolution notable : l’arrivée du Wi-Fi 7. Cette technologie permet des vitesses théoriques jusqu’à 46 Gbps et une compatibilité accrue avec les nouveaux routeurs exploitant la bande des 6 GHz. Pour les adeptes de la mobilité, la présence des puces C1X et N1 assure également une connexion cellulaire plus rapide et plus stable.

Côté affichage, l’iPad Pro M5 conserve l’écran OLED Ultra Retina XDR en 11 ou 13 pouces, accompagné de la technologie ProMotion et de son taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Les appareils photo, identiques à ceux du M4, offrent un capteur 12 MP à l’avant comme à l’arrière.

Prix et disponibilité : continuité rassurante

Malgré cette montée en puissance, Apple maintient ses tarifs : le modèle 11 pouces débute à 1119 euros et le 13 pouces à 1469 euros. Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui pour une commercialisation prévue le 22 octobre 2025.

Pour résumer, les principaux points à retenir concernant ce nouvel iPad Pro :

Puce M5 ultra-performante et boost IA significatif ;

Wi-Fi 7 et RAM augmentée ;

Design conservé, prix stables, disponibilité automnale.

Reste à vérifier en conditions réelles si les promesses techniques se traduiront par un véritable saut d’usage.