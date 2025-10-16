Apple Vision Pro M5 : la nouvelle référence des casques de réalité mixte

Avec sa puce M5, la nouvelle version de l'Apple Vision Pro offre un affichage plus net et une fluidité améliorée, sans augmentation de prix.

Tl;dr Apple annonce une version améliorée du Apple Vision Pro avec la puce M5, sans augmentation de prix et des précommandes dès maintenant aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Les performances graphiques et multitâches sont renforcées : plus de pixels, rafraîchissement à 120 Hz et autonomie jusqu’à 3 heures pour la vidéo.

Le confort est optimisé grâce à la nouvelle Dual Knit Band, mais le poids reste inchangé et certaines fonctionnalités espérées font défaut.

Un bond technologique pour le Apple Vision Pro

Il fallait s’y attendre : après des mois d’attente, Apple vient de confirmer l’arrivée d’un surcroît de puissance pour son ordinateur spatial. Désormais doté de la nouvelle puce M5, le Apple Vision Pro rejoint ainsi les rangs des derniers MacBook Pro et iPad Pro, eux aussi équipés de cette nouveauté technologique. L’annonce a aussi rassuré sur un point : pas d’augmentation de prix à l’horizon. Pour les amateurs français de la marque à la pomme, il faudra toutefois surveiller l’ouverture des précommandes, dès maintenant pour les États-Unis et le Royaume-Uni, la disponibilité générale étant fixée au 22 octobre 2025.

Des performances revues à la hausse

Cette version revisitée du Apple Vision Pro promet un gain notable en matière de performance. Grâce à la puce M5, le casque de réalité mixte serait désormais capable d’afficher 10% de pixels supplémentaires sur ses écrans micro-OLED personnalisés, offrant ainsi des images plus nettes et des textes affinés. Autre amélioration notable, la fréquence de rafraîchissement grimpe jusqu’à 120 Hz : un atout pour réduire les flous de mouvement, en particulier lorsqu’on observe son environnement réel ou que l’on utilise la fonction Mac Virtual Display.

La gestion multitâche, souvent mise à mal sur la précédente génération dotée du M2, devrait également bénéficier d’une meilleure fluidité. Côté autonomie, les chiffres avancés font état de deux heures et demie en usage général, et jusqu’à trois heures pour la lecture vidéo – de quoi rassurer ceux qui redoutaient un usage trop limité.

Confort amélioré mais poids inchangé

Parmi les nouveautés, le confort a été placé au centre des attentions avec la nouvelle Dual Knit Band. Ce bandeau revisité, composé de deux sangles tricotées en une seule pièce 3D, promet plus de maintien, une meilleure respirabilité et une adaptation optimale grâce à une molette double fonction pour l’ajustement. Petite subtilité : cette bande sera également compatible avec la première génération d’Apple Vision Pro, disponible séparément à 99 dollars.

Pour y voir plus clair, voici ce que la nouvelle Dual Knit Band apporte :

Coussinage renforcé et structure à double nervure unique.

Taille ajustable via un Fit Dial ingénieux.

S’adapte aux différentes morphologies (S/M/L).

Des attentes encore en suspens

Malgré ces évolutions, certaines attentes restent sans réponse. Le poids du casque demeure inchangé – un point noir relevé par bon nombre d’utilisateurs lors des premiers essais. D’autres rumeurs laissaient espérer l’apparition d’une nouvelle puce R2 dédiée à la gestion des flux issus des douze caméras du dispositif ; il n’en est finalement rien. Enfin, il faudra patienter avant de voir disparaître la contrainte du pack batterie externe. Reste que cette mise à jour positionne le Apple Vision Pro parmi les casques les plus avancés du marché… même si certains espéraient déjà plus.