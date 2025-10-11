Voir la NBA comme jamais : l’Apple Vision Pro entre en jeu

Avec l’Apple Vision Pro, les fans de NBA pourront bientôt vivre certains matchs des Lakers comme s’ils étaient au bord du terrain.

Tl;dr Apple prépare la diffusion immersive de matchs NBA via son casque Vision Pro, offrant une vue inédite depuis le bord du terrain.

Seuls quelques matchs des Lakers seront concernés, accessibles via des applis dédiées et un abonnement payant.

Ce projet confirme la volonté d’Apple d’imposer le Vision Pro comme nouveau standard des expériences sportives interactives.

L’immersion NBA signée Apple

Impossible de passer à côté : le prix des billets pour un match de basket, et plus encore pour une place au bord du terrain, atteint désormais des sommets. Pourtant, une innovation pourrait bientôt bouleverser la façon dont les fans vivent ces rencontres d’exception. En effet, certains matchs choisis des Los Angeles Lakers seront prochainement retransmis en direct, dans un format immersif inédit, via le casque de réalité mixte Apple Vision Pro.

Quand la technologie rapproche du parquet… sans se ruiner (ou presque)

L’idée peut sembler ambitieuse. Grâce à l’utilisation de caméras URSA Cine Immersive Live conçues par Blackmagic Design, installées stratégiquement près du parquet et sous chaque panier, il sera possible de plonger littéralement au cœur de l’action. Pour la première fois, ceux qui n’ont jamais eu accès à ce genre de privilège pourront ressentir l’intensité d’un match comme s’ils étaient assis juste à côté des joueurs – ou presque. Mais prudence : tous les matchs ne seront pas concernés. Seuls quelques rendez-vous soigneusement sélectionnés figureront au programme de cette première saison immersive ; leur calendrier précis devrait être dévoilé d’ici l’automne, pour un lancement effectif prévu début 2026.

Des conditions d’accès sélectives et une expérience payante

Sauter dans cette aventure sensorielle exige tout de même quelques investissements notables. Outre le casque Apple Vision Pro, dont le ticket d’entrée avoisine les 3500 dollars, il faudra disposer de la mise à jour logicielle visionOS 26 et choisir entre l’application officielle de la NBA ou celle annoncée par Spectrum SportsNet. À cela viendra probablement s’ajouter un abonnement spécifique – gratuité peu probable compte tenu des enjeux commerciaux. On retiendra donc que si les places physiques restent hors de portée pour la majorité des supporters, cette alternative numérique pourrait démocratiser une forme d’accès inédit à ce spectacle sportif.

D’autres expériences immersives en ligne de mire ?

Ce projet n’est pas une première pour Apple, qui avait déjà proposé une immersion lors d’un concert du groupe Metallica (mais cette fois sans diffusion en direct). Manifestement, l’entreprise semble décidée à explorer davantage ce créneau où sport et nouvelles technologies se croisent. D’ailleurs, l’éventualité d’expériences similaires sur d’autres plateformes ou autour d’événements différents n’est plus à exclure.

Dans ce contexte mouvant où innovation rime avec sélection, on peut se demander : la frontière entre réel et virtuel s’apprête-t-elle vraiment à s’estomper pour les passionnés du ballon orange ?