MacBook Pro M5 : date de sortie, prix et nouveautés à retenir

Le MacBook Pro M5 d'Apple propose une évolution mesurée mais efficace pour les utilisateurs fidèles.

Tl;dr Apple dévoile le MacBook Pro M5, avec un design et une connectique inchangés par rapport à la génération précédente.

La principale nouveauté réside dans la puce M5, offrant +20% de multitâche, 1,6× de performance graphique et 3,5× plus de capacités IA, avec jusqu’à 24h d’autonomie.

Les précommandes débutent dès aujourd’hui, mais les utilisateurs cherchant plus de puissance devront attendre les versions M5 Pro ou M5 Max.

Une mise à jour mesurée pour le MacBook Pro

Le nouveau MacBook Pro M5 vient d’être officialisé par Apple, mais ceux qui espéraient une refonte radicale risquent de rester sur leur faim. À l’image des versions précédentes, ce cru 2024 opte pour une approche prudente : même silhouette, mêmes ports et toujours ce châssis épuré. Pour autant, difficile d’ignorer la présence de la toute nouvelle puce M5, qui signe ici la principale nouveauté.

Un saut de génération côté processeur

L’amélioration la plus notable se niche sans surprise dans les entrailles de la machine. Ce nouveau processeur M5, gravé en 3 nm, promet à la fois des performances accrues et une meilleure autonomie. Apple met en avant des gains appréciables : +20% sur le multitâche, une accélération de 1,6x côté graphique, et des capacités d’IA multipliées par 3,5 par rapport à la puce M4. À cela s’ajoute une endurance remarquable, annoncée à 24 heures en utilisation classique.

Concrètement, ces avancées devraient faciliter le montage vidéo en 4K ou le jeu vidéo exigeant, sans faire exploser la consommation énergétique. Reste que, pour le reste, tout ou presque demeure inchangé : écran Liquid Retina XDR de 14,2 pouces, webcam 12 Mpx (avec la fonctionnalité Center Stage), clavier confortable, grand trackpad haptique, et gamme de couleurs inchangée (argent ou noir sidéral).

Un positionnement qui cible l’essentiel

Faut-il pour autant se précipiter sur ce nouveau modèle ? Pas forcément. Ceux qui attendent la déclinaison M5 Pro ou M5 Max devront patienter encore un peu, Apple ayant visiblement choisi d’étaler ses annonces. Les utilisateurs « classiques » y trouveront néanmoins de quoi assurer la plupart des usages intensifs, sans ressentir de véritable frustration.

Pour synthétiser, voici ce que propose le MacBook Pro M5 à son lancement :

Nouveau processeur M5 plus rapide et endurant.

Châssis, écran et connectique identiques au M4.

Prix de départ inchangé à 1799 euros.

Disponibilité et perspectives

Les précommandes ouvrent dès aujourd’hui, pour une sortie officielle fixée au 22 octobre 2025. Si l’on peut regretter un manque d’audace sur le plan du design ou des fonctionnalités, ce MacBook Pro mise sur la continuité. Certains diront que l’essentiel reste là ; d’autres préféreront patienter en attendant les versions Pro ou Max, voire une future génération. Une chose est sûre : la gamme MacBook Pro reste fidèle à sa réputation d’excellence… avec une prudence toute calculée.