Apple se conforme à la loi texane sur la protection des mineurs

Au Texas, une nouvelle loi impose la vérification de l’âge en ligne, poussant Apple à adapter certaines fonctionnalités de l’App Store. Cette évolution pourrait modifier la manière dont les utilisateurs accèdent à certains contenus ou applications dans l’État.

Tl;dr Dès le 1er janvier 2026, l’App Store au Texas exigera une vérification d’âge pour tous les comptes, conformément à la loi « App Store Accountability Act ».

Les moins de 18 ans devront passer par le système Family Sharing avec consentement parental pour tout achat ou téléchargement, tandis qu’Apple s’inquiète des risques sur la vie privée.

Les développeurs devront adapter leurs applications via l’API Declared Age Range, et ce modèle texan pourrait inspirer d’autres États américains.

Des nouvelles règles pour l’App Store au Texas

Le paysage de l’App Store s’apprête à évoluer pour les utilisateurs et développeurs situés au Texas. Dès le 1er janvier 2026, la plateforme de Apple se conformera à la nouvelle législation locale, baptisée « App Store Accountability Act » (SB2420). Cette loi, qui concerne tous les magasins d’applications, impose notamment une vérification d’âge lors de la création d’un compte.

Vérification d’identité et protection des mineurs

D’ici là, toute personne souhaitant créer un compte Apple au Texas devra prouver qu’elle a au moins 18 ans. La méthode exacte n’a pas encore été révélée par l’entreprise, qui a exprimé certaines réserves sur les risques potentiels en matière de vie privée. En effet, demander des informations sensibles inquiète, surtout à la lumière du récent incident chez Discord, où une fuite de données a exposé près de 70.000 pièces d’identités. Pour les moins de 18 ans, un passage obligé par un groupe Family Sharing s’imposera : le consentement parental deviendra nécessaire pour chaque transaction sur l’App Store, qu’il s’agisse d’achats ou simplement de téléchargements.

Un modèle qui pourrait faire école aux États-Unis

Si le dispositif entre en vigueur au Texas en 2026, il s’étendra dès l’an prochain à des États comme l’Utah et la Louisiane. De là à penser que ce modèle sera adopté ailleurs dans le pays, il n’y a qu’un pas. Ce durcissement réglementaire pourrait bien dessiner une nouvelle norme nationale.

Nouvelles contraintes pour les développeurs

Pour accompagner ce changement, Apple met déjà à disposition une évolution de son Declared Age Range API. Cet outil permet aux développeurs de spécifier des catégories d’âge sans avoir accès aux données personnelles précises des enfants. Voici comment ils devront désormais s’adapter :

Mise en place de catégories d’âge obligatoires via l’API dédiée.

Système renforcé pour recueillir — et retirer — le consentement parental.

Des détails complémentaires sur ces outils techniques sont attendus plus tard dans l’année.

La firme souhaite ainsi garantir à la fois le respect de la loi texane et la préservation de la confidentialité des plus jeunes utilisateurs. La tension entre sécurité et protection des données reste cependant palpable…