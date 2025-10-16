Apple M5 : l’essentiel à savoir sur la nouvelle puce révolutionnaire

Le nouveau processeur M5 d’Apple suscite déjà l’attention des passionnés de technologie. Performances, innovations, compatibilité ou date de sortie, voici les éléments essentiels à retenir sur cette puce destinée à équiper les prochains appareils de la marque à la pomme.

Tl;dr Apple lance cet automne sa puce M5 sur le MacBook Pro, l’iPad Pro et l’Apple Vision Pro, avec précommandes déjà ouvertes.

La puce M5 offre jusqu’à 10 cœurs CPU, 10 cœurs GPU, ray tracing matériel et un Neural Accelerator pour booster les performances IA.

Les gains annoncés : +15 % en multithread, +45 % en graphismes et une meilleure efficacité énergétique, avec tests indépendants encore attendus.

Lancement attendu cet automne

L’arrivée de la nouvelle puce d’Apple, conçue selon un procédé de gravure en 3 nm, s’annonce comme l’un des événements technologiques majeurs de la rentrée. Trois appareils emblématiques du constructeur californien – le MacBook Pro M5, l’iPad Pro M5 ainsi qu’une version renouvelée de l’Apple Vision Pro – seront dotés de cette puce dès le 22 octobre 2025. Les précommandes sont déjà accessibles, avec un ticket d’entrée fixé à 1119 euros pour l’iPad Pro, 1799 euros pour le MacBook Pro, tandis que l’Apple Vision Pro démarre à 3699 euros.

Des avancées significatives côté technique

Derrière ce lancement, la promesse d’un bond technologique important. La puce M5 embarque une architecture CPU allant jusqu’à dix cœurs – six dédiés à l’efficacité énergétique et quatre axés sur les performances pures. Selon les données fournies par Apple, cela se traduirait par une hausse pouvant atteindre 15% des performances multithread par rapport au M4.

Ce n’est pas tout : côté graphique, la puce introduit une architecture GPU de nouvelle génération à dix cœurs et une accélération matérielle dédiée au ray tracing. Ce cocktail offrirait, toujours d’après la marque à la pomme, une amélioration de près de 45% des performances graphiques comparé à son prédécesseur. L’ajout d’un Neural Accelerator dans chaque cœur est censé permettre aux charges de travail liées à l’intelligence artificielle d’atteindre des sommets : on parle ici d’un pic multiplié par quatre pour le calcul GPU orienté IA.

Détails et innovations autour de l’Apple M5

Si seule la version « standard » de la puce M5 a été présentée pour l’instant — aucune mention n’a été faite d’éventuelles déclinaisons Pro ou Max — il faut noter quelques éléments techniques supplémentaires : nouvelle media engine intégrée, Neural Engine seize cœurs amélioré et augmentation substantielle (près de 30%) de la bande passante mémoire unifiée.

Pour mieux appréhender ce que promet l’Apple M5 en conditions réelles, il restera néanmoins nécessaire d’attendre les premiers tests indépendants. En attendant, voici les principales nouveautés mises en avant :

Puce gravée en 3 nm : efficacité énergétique accrue et puissance décuplée.

efficacité énergétique accrue et puissance décuplée. Nouvelles capacités IA : accélération notable sur tous les usages assistés par intelligence artificielle.

accélération notable sur tous les usages assistés par intelligence artificielle. Performances graphiques et CPU : nettes progressions face au M4.

Bientôt entre nos mains ?

Alors que les annonces se succèdent, difficile encore d’affirmer si toutes ces évolutions tiendront leurs promesses lors des premiers essais publics. Une chose est sûre : le marché attend beaucoup de ce nouveau cru signé Apple. Restez connectés pour suivre nos prochains retours terrain sur cette actualité…