OnePlus prépare une offensive contre l’écosystème Apple avec une compatibilité Apple Watch… et plus encore

OnePlus envisage d’ouvrir son écosystème aux utilisateurs d’Apple Watch, marquant ainsi une tentative de rapprochement inédite avec les produits Apple. Cette stratégie s’accompagnerait d’autres initiatives destinées à séduire davantage d’utilisateurs iOS.

Tl;dr OxygenOS 16 imite plusieurs fonctions de l’iPhone.

Compatibilité inédite avec l’ Apple Watch sur Android.

sur Android. Expérience Apple limitée, possible fermeture par Apple.

OnePlus s’inspire ouvertement d’Apple

Avec la présentation d’OxygenOS 16, OnePlus semble assumer plus que jamais sa volonté de s’approcher du modèle imposé par l’iPhone. Ce nouveau système, qui doit accompagner le futur OnePlus 15, introduit une esthétique baptisée « breath » au design très proche d’iOS. Les observateurs n’ont pu que remarquer les similarités frappantes : centre de contrôle inspiré du menu rapide d’Apple, widgets dynamiques sur l’écran de verrouillage rappelant les « Live Activities » et tiroir d’applications classant les logiciels par catégories, exactement à la manière d’iOS.

Au-delà du simple mimétisme, il est clair que la marque chinoise mise désormais sur une stratégie d’hybridation assumée. Pourtant, on note qu’OnePlus a su éviter certains écueils comme la très contestée fonction « Liquid Glass » apparue avec iOS 26. Un choix qui en dit long sur la volonté de séduire sans irriter les utilisateurs fidèles à l’écosystème Android.

L’Apple Watch bientôt compatible Android ?

Mais la véritable surprise se niche ailleurs : pour la première fois, une version d’Android promet un début de compatibilité avec l’Apple Watch. Jusqu’ici, seuls les possesseurs d’iPhone pouvaient espérer jumeler leur montre connectée à leur mobile ; même ceux disposant d’autres appareils Apple restaient sur le carreau. Désormais, via l’application OHealth développée par OnePlus, il serait possible de recevoir notifications, messages et appels ou encore de synchroniser ses données sportives depuis une Apple Watch, tout cela sur un téléphone OnePlus.

Attention cependant : cette ouverture reste partielle. Impossible, a priori, de bénéficier de toutes les fonctionnalités avancées offertes aux utilisateurs iOS. Et surtout, plusieurs inconnues persistent quant à la procédure d’appairage initiale. Faut-il toujours passer par un iPhone pour activer la montre ? Si c’est le cas, cet ajout pourrait rapidement perdre son intérêt pratique.

Doutes et perspectives autour de cette nouveauté

Face à ce virage stratégique, certains utilisateurs expriment déjà leurs réserves. La crainte principale ? Voir Android se fondre dans le moule d’iOS jusqu’à en perdre sa singularité. Pour beaucoup, la diversité logicielle reste un pilier essentiel du secteur mobile.

Il n’est pas exclu que Apple, fidèle à son univers clos, cherche à verrouiller cette brèche dès qu’elle le pourra. L’histoire récente a montré combien l’entreprise réagit vite lorsqu’on tente de percer sa fameuse « walled garden » – notamment lorsqu’il s’agit d’intégrer ses services phares sur des plateformes concurrentes. Cette parenthèse Android–Apple pourrait donc bien se refermer aussi vite qu’elle s’est ouverte…