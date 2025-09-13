Apple obtient le feu vert de la FDA pour sa nouvelle fonction santé, déploiement imminent sur l’Apple Watch ?

Apple vient d’obtenir le feu vert des autorités sanitaires américaines pour la dernière fonctionnalité de suivi de santé de l’Apple Watch, qui sera disponible dès la semaine prochaine pour les utilisateurs de la montre connectée du géant californien.

Tl;dr La détection de l’hypertension arrive sur l’Apple Watch.

Disponible dès la Series 9, pas besoin du dernier modèle.

FDA validé, lancement mondial prévu ce mois-ci.

Une avancée majeure validée par la FDA

Après des mois d’attente, la nouvelle fonctionnalité de détection de l’hypertension débarque sur les montres Apple Watch. La confirmation est tombée : la Food and Drug Administration (FDA) a donné son feu vert à ce dispositif, ouvrant ainsi la voie à un déploiement mondial, selon les informations obtenues par Bloomberg. Ce lancement n’est pas limité aux tout derniers modèles ; il concernera dès la semaine prochaine aussi bien les nouvelles Apple Watch Series 11 et Ultra 3, que les modèles plus récents tels que la Series 9, Series 10 et l’Apple Watch Ultra 2. Un atout qui devrait séduire nombre d’utilisateurs.

L’algorithme au service du suivi cardiaque

Contrairement à une idée répandue, cette innovation ne transforme pas pour autant votre montre en un véritable tensiomètre. En réalité, le dispositif utilise le capteur optique de fréquence cardiaque afin d’analyser, sur une période de trente jours, la façon dont vos vaisseaux sanguins réagissent aux battements du cœur. S’il détecte des signaux évocateurs d’une éventuelle hypertension artérielle, une alerte apparaît alors directement au poignet. Pour affiner le diagnostic, il sera ensuite conseillé de vérifier sa tension à l’aide d’un brassard classique pendant sept jours et de partager ces mesures avec un professionnel de santé.

Diversité des fonctionnalités et perspectives mondiales

Cette nouveauté vient enrichir l’écosystème déjà dense des outils santé proposés par la marque à la pomme : électrocardiogramme (ECG), notifications d’arythmie ou encore alertes en cas de fréquence cardiaque anormale y figuraient déjà. L’ajout de la détection précoce de l’hypertension pourrait s’avérer déterminant — cette maladie silencieuse reste trop souvent non diagnostiquée.

Du côté du développement, il faut rappeler que cette avancée repose sur des techniques de machine learning, nourries par plusieurs études menées auprès de plus de 100 000 participants et validées cliniquement sur un panel dépassant les 2 000 personnes. Les projections internes estiment qu’environ un million d’individus ignorants leur condition pourraient être alertés dès la première année d’utilisation.

Lancement mondial imminent et prochaines étapes

Alors que le lancement dans près de 150 pays est prévu ce mois-ci — en attendant le feu vert final dans l’Union européenne — beaucoup attendent déjà les retombées concrètes. Reste à voir comment ces innovations s’intégreront dans le parcours médical traditionnel et si elles contribueront réellement à combler le déficit du dépistage précoce.