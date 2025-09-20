OpenAI entre dans la course aux objets connectés

Sous l’impulsion de Jony Ive et d’anciens talents Apple, la start-up américain OpenAI vise un écosystème complet d’objets connectés alimenté par l'intelligence artificielle.

Tl;dr OpenAI prépare une gamme d’appareils IA, incluant haut-parleur intelligent, dictaphone et lunettes connectées, sous la direction de Jony Ive.

La start-up de Sam Altman s’appuie sur des partenaires et talents Apple, avec Luxshare, Goertek et d’anciens designers/ingénieurs Apple pour sécuriser composants et expertise.

Le lancement est prévu fin 2026-début 2027, dans un contexte concurrentiel avec Meta et Apple sur le marché des objets connectés intelligents.

L’offensive hardware menée par Jony Ive

Derrière la discrétion de ses annonces, OpenAI s’apprête à bouleverser le paysage des objets connectés. Sous l’impulsion de son PDG, Sam Altman, et du célèbre designer Jony Ive, la start-up aurait initié la conception d’une gamme complète d’appareils basés sur l’intelligence artificielle. Si le mystérieux « third-core device » a fait couler beaucoup d’encre, il ne serait que la première pierre d’un édifice plus ambitieux, incluant également un haut-parleur intelligent avec écran, un dictaphone numérique et même des lunettes connectées.

Approvisionnement stratégique et ambitions industrielles

Pour mener à bien ce projet, OpenAI n’hésite pas à s’associer aux acteurs majeurs de la chaîne logistique technologique. Selon un rapport très fouillé du média américain The Information, des contrats ont déjà été signés avec des fournisseurs incontournables tels que Luxshare, assembleur historique d’Apple. Autre cible de choix : Goertek, connu pour son travail sur les AirPods, HomePods et Apple Watch. Ces collaborations visent à garantir l’accès à des composants de pointe pour équiper les futurs appareils – dont certains prototypes seraient déjà en phase avancée.

L’art du recrutement : puiser dans le vivier Apple

Impossible de ne pas noter l’offensive menée sur le terrain humain. Le nouveau directeur matériel de OpenAI, Tang Tan, ancien pilier du design produit chez Apple, joue un rôle déterminant dans ce « razzia » organisée chez la firme à la pomme. Son argument phare : « moins de bureaucratie, davantage de collaboration ». Résultat, plusieurs designers et ingénieurs ayant contribué à des produits aussi iconiques que l’Apple Watch ou les premiers Siri auraient rejoint les rangs d’OpenAI. Une motivation partagée, semble-t-il, par la perspective de retravailler aux côtés de Tan et Ive. L’objectif affiché reste ambitieux : « Créer une famille de produits capable de révolutionner notre rapport à l’IA. »

Paysage concurrentiel et calendrier chargé pour l’intelligence artificielle grand public

Le secteur bruisse déjà d’initiatives similaires. Récemment, Meta a levé le voile sur ses nouvelles lunettes connectées lors du Meta Connect 2025 tandis qu’Apple, attendu au tournant avec une troisième génération de HomePod intégrant un écran, travaillerait aussi sur ses propres Apple Glasses pour 2027. L’entrée fracassante d’OpenAI dans cette course ne laisse donc personne indifférent.

Selon les dernières indiscrétions relayées par The Information, le lancement du premier appareil OpenAI est attendu entre fin 2026 et début 2027. La bataille autour du futur « iPhone de l’IA » ne fait peut-être que commencer…