Des fonctionnalités santé inédites arrivent sur d’anciens modèles d’Apple Watch : votre montre est-elle concernée ?

Apple enrichit ses anciennes montres connectées avec de nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé. Découvrez si votre modèle fait partie des appareils concernés par cette mise à jour, qui promet d’améliorer le suivi du bien-être au quotidien.

Tl;dr Nouvelles fonctions santé pour anciennes Apple Watch dès septembre.

Suivi de l’hypertension bientôt disponible dans 150 pays.

Score de sommeil étendu à de nombreux modèles existants.

Des innovations santé au poignet

Le géant Apple vient de lever le voile sur trois nouveaux modèles de montres connectées. Mais l’actualité ne s’arrête pas à ces sorties matérielles : la véritable avancée réside dans l’intégration prochaine de fonctionnalités santé inédites, comme le suivi de l’hypertension et l’amélioration du suivi du sommeil, qui seront également déployées sur une large gamme d’anciens modèles.

L’arrivée attendue du suivi de l’hypertension

Parmi ces nouveautés, le suivi de l’hypertension artérielle retient particulièrement l’attention. Grâce au capteur optique déjà présent sur la montre, cette fonctionnalité promet d’alerter les utilisateurs face à d’éventuels signes d’hypertension chronique — principale cause évitable d’infarctus et d’AVC. Si le lancement reste suspendu à l’accord des autorités sanitaires telles que la FDA, Apple prévoit tout de même un déploiement dans plus de 150 pays ce mois-ci, y compris aux États-Unis et dans toute l’Union européenne. Fait notable, cette innovation ne sera pas réservée aux seuls modèles récents : les propriétaires des Apple Watch Series 9, Series 10, ou encore Ultra 2, en bénéficieront également via la future mise à jour logicielle.

Le score de sommeil s’élargit à plusieurs générations

À côté du suivi tensionnel, c’est la qualité du repos qui fait aussi peau neuve avec le nouveau « sleep score ». Cette note sur 100 évalue chaque nuit selon trois critères : durée totale, régularité des heures de coucher et interruptions nocturnes. L’information pourra s’afficher directement sur le cadran grâce à une complication dédiée, mais aussi via la Smart Stack ou dans l’application Santé. De nombreux anciens modèles profiteront, eux aussi, de cette fonctionnalité dès la sortie officielle de watchOS 26 prévue pour le 15 septembre.

Pour mieux se repérer, voici la liste complète des montres compatibles avec ce nouveau score :

Apple Watch SE (Gen 2)

Séries 6 à 10

Ultra et Ultra 2

Mise à jour logicielle, vieux modèles concernés

Ce vaste déploiement marque une inflexion chez Apple, qui n’exige pas forcément l’achat des derniers produits pour accéder à ses avancées majeures en matière de santé. Un geste apprécié par ceux qui songent encore à acquérir un modèle précédent pendant les soldes — ou tout simplement par les fidèles utilisateurs actuels, soucieux d’améliorer leur bien-être sans changer d’appareil.

C’est donc toute une génération d’utilisateurs qui bénéficiera très prochainement d’outils plus poussés pour surveiller leur santé au quotidien.