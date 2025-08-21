Une avancée majeure en sécurité : Touch ID pressenti pour les prochaines Apple Watch

Des lignes de code récemment découvertes suggèrent qu’Apple prépare l’intégration de Touch ID sur ses prochaines Apple Watch, marquant ainsi une avancée importante en matière de sécurité pour les futurs modèles de la montre connectée.

Tl;dr Touch ID bientôt sur future Apple Watch.

Lancement possible dès 2026, selon du code interne.

Implémentation encore en phase d’étude chez Apple.

Une révolution biométrique en préparation ?

Les rumeurs se multiplient autour des futurs modèles d’Apple Watch, alors que l’écosystème du géant californien continue d’évoluer. Selon des informations récemment publiées par MacRumors, la firme de Cupertino envisagerait d’intégrer la technologie Touch ID à ses prochaines montres connectées. Ce projet, encore discret, a été repéré dans des fragments de code interne, mais il n’existe pour l’heure aucune communication officielle de la part d’Apple. Difficile donc d’affirmer si cette avancée verra effectivement le jour ou s’il ne s’agit que d’une piste parmi tant d’autres.

Des indices techniques et des pistes à explorer

Les détails glanés dans ce code laissent à penser que la fonctionnalité pourrait arriver dès les modèles 2026 — probablement les futurs Series 12 ou Ultra 4 —, écartant ainsi une introduction immédiate sur les Apple Watch Series 11 ou Ultra 3 attendues cette année. Mais rien n’est acté : même dans l’hypothèse où le projet progresse, il n’est pas certain qu’Apple parvienne à adapter le capteur Touch ID au format compact de la montre. Après tout, intégrer une solution biométrique aussi sécurisée que pratique reste un défi technique majeur.

Quel design pour Touch ID ?

Au fil des brevets déposés, deux options semblent se dessiner. D’un côté, un bouton latéral équipé du fameux capteur ; de l’autre, une version placée directement sous l’écran tactile. Le premier scénario paraît le plus plausible, au vu notamment d’un brevet récemment accordé à Apple. Toutefois, le catalogue de brevets est bien garni et tous ne débouchent pas sur des produits finis… À ce stade, rien ne confirme non plus l’abandon définitif des autres alternatives. Une installation sous la montre elle-même a même été évoquée çà et là — solution jugée cependant moins ergonomique.

Un redesign attendu pour 2026 ?

En toile de fond plane également la perspective d’un « redesign majeur », selon un bruit relayé par DigiTimes. L’arrivée potentielle du Touch ID viendrait renforcer ce changement d’envergure, même si son impact visuel resterait limité au premier abord. Pour ceux qui suivent l’actualité du secteur, les attentes sont claires :

Mieux rivaliser avec Samsung et Google.

Pousser plus loin les usages sportifs et sécuritaires.

Bénéficier d’un véritable saut technologique en matière de confort utilisateur.

Si ce cap est franchi, il s’agirait là d’une étape clé pour affirmer le leadership d’Apple, tout en rassurant les fidèles quant à sa capacité à innover face à une concurrence de plus en plus affûtée.