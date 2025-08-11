Apple Watch 11 : les 5 améliorations majeures pressenties à surveiller de près

La prochaine génération de l’Apple Watch, attendue cette année, suscite déjà l’intérêt avec plusieurs améliorations majeures évoquées par les rumeurs. Cinq nouveautés particulièrement marquantes pourraient transformer l’expérience utilisateur et renforcer la position d’Apple sur le marché des montres connectées.

Tl;dr Nouveau processeur S11 et modem 5G attendus.

watchOS 26 apporte des fonctionnalités inédites.

Suivi du sommeil et pression artérielle améliorés.

Des avancées matérielles, mais une continuité visuelle

À l’approche de la présentation attendue de la prochaine Apple Watch Series 11 lors de l’événement de septembre, les rumeurs s’intensifient autour des nouveautés à venir. Si le design devrait rester dans la droite ligne des précédents modèles, la véritable révolution se trouverait sous le capot. D’après plusieurs sources proches d’Apple, la montre serait équipée d’un tout nouveau processeur S11, promettant un gain en performance et en autonomie. Côté connectivité, il est aussi question d’une adoption des modems MediaTek avec support 5G RedCap. Une évolution qui pourrait bien permettre aux futurs modèles de délaisser définitivement la technologie LTE au profit de la 5G. Et pour les amateurs d’outdoor, certains bruits évoquent même une connectivité satellite sur la future Watch Ultra 3.

watchOS 26 : gestes, coach virtuel et « liquid glass »

Mais c’est surtout du côté logiciel que le changement s’annonce le plus marqué. La sortie du nouveau watchOS 26 apporte un vent frais avec plusieurs fonctionnalités inédites. Parmi elles, le contrôle par gestes – baptisé « Wrist Flick » – permettrait désormais de gérer alertes et notifications d’un simple mouvement du poignet : une avancée qui pourrait vite devenir addictive tant elle semble naturelle. Autre nouveauté marquante : l’arrivée du Workout Buddy, coach sportif dopé à l’intelligence artificielle inspiré par les voix authentiques des entraîneurs d’Apple Fitness Plus. Une expérience immersive pensée pour motiver encore davantage pendant l’effort.

En matière d’interface, watchOS 26 ne fait pas non plus dans la demi-mesure : le fameux effet « liquid glass », déjà remarqué sur iOS 26, débarque sur la montre connectée. Les applications bénéficient ainsi d’un rendu translucide inédit où les éléments semblent se fondre comme derrière une vitre.

Santé : sommeil noté et tension surveillée

Les utilisateurs soucieux de leur bien-être pourront compter sur de nouveaux outils avancés. Un système de sommeil noté, analysant qualité et durée du repos grâce à divers paramètres physiologiques, est pressenti pour cette génération – rattrapant ainsi ce que proposent déjà plusieurs concurrents, mais à la sauce Apple. Quant au suivi de la tension artérielle, il devrait faire ses débuts sur la future Watch Ultra 3. Attention toutefois : plutôt qu’un chiffre précis comme avec un brassard médical classique, l’appareil alertera dès que des signes d’hypertension seront détectés afin de consulter si besoin un professionnel.

L’essentiel à retenir avant le lancement officiel

Même si certaines innovations attendues – notamment le suivi glycémique non-invasif – semblent encore éloignées (« many years away », admet-on chez Apple), cette Series 11 apparaît comme une étape charnière entre évolution technologique discrète et promesse logicielle forte. L’attente prend fin dans quelques semaines : reste à savoir si toutes ces nouveautés suffiront à maintenir la montre phare d’Apple parmi les références du marché.