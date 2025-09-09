L’Apple iPhone 18 manquerait la grande évolution photo, prévue plutôt pour l’iPhone 19

L’iPhone 18 pourrait décevoir les amateurs de photographie mobile : selon des informations récentes, une avancée majeure attendue pour l’appareil photo ne serait finalement introduite qu’avec le lancement de l’iPhone 19, prévu l’an prochain.

Tl;dr Nouvelle caméra 48 MP reportée à l’iPhone 19.

Samsung remplacerait Sony comme fournisseur principal.

remplacerait comme fournisseur principal. L’iPhone 20e anniversaire promet des innovations majeures.

Changements de fournisseurs et innovations en vue

À l’approche de l’événement très attendu autour du nouvel iPhone 17, les rumeurs sur les futurs modèles d’Apple ne cessent de circuler. Pourtant, un récent rapport vient refroidir les espoirs des passionnés : une amélioration attendue sur la partie photo ne devrait finalement pas voir le jour avant l’iPhone 19. C’est ce qu’avance l’analyste bien informé Ming-Chi Kuo, qui évoque également un changement significatif de fournisseurs pour la marque à la pomme.

Une révolution photographique reportée

Revenons quelques mois en arrière : l’an passé, les prévisions annonçaient que Samsung allait livrer à Apple des capteurs ultragrands-angles de 48 Mpx dès 2026 pour intégrer l’iPhone 18. Mais désormais, selon les nouvelles analyses, ces avancées techniques pourraient n’arriver qu’en 2027, coïncidant ainsi avec le vingtième anniversaire du smartphone iconique. Cette décision repousserait donc d’un an au moins l’arrivée de ces nouveaux capteurs.

Samsung, futur partenaire privilégié d’Apple

Le rôle central joué par Samsung se précise : le géant coréen pourrait détrôner Sony, jusque-là fournisseur historique de capteurs pour les iPhone. Selon diverses fuites, dont celles relayées par Jukanlosreve, la technologie en développement — des capteurs empilés sur trois couches — offrirait une densité de pixels inédite, une gestion améliorée des basses lumières et une consommation énergétique réduite. Plus intéressant encore, cette innovation reposerait sur une architecture verticale innovante, et serait fabriquée directement au Texas. Une telle évolution marquerait un tournant majeur dans la collaboration entre les deux groupes.

Pour mieux saisir les apports espérés par ce partenariat, citons les avantages attendus :

Densité accrue des pixels pour des images plus détaillées ;

Sensibilité renforcée en basse lumière ;

Diminution de la consommation énergétique et meilleure plage dynamique.

L’iPhone souffle ses vingt bougies… et innove ?

Ce retard dans l’intégration du nouveau capteur n’enlève rien à la curiosité qui entoure déjà l’iPhone 19, pressenti comme le modèle anniversaire. Des rumeurs font aussi état d’un design entièrement en verre ou d’une caméra invisible sous l’écran, potentiellement réservés aux modèles « Ultra » ou « Pro ». Manifestement, même les versions standard pourraient bénéficier d’améliorations substantielles lors de cette génération charnière.

Bien que décevante pour celles et ceux qui visaient l’iPhone 18, cette nouvelle relance déjà la machine à spéculations pour un modèle anniversaire qui s’annonce riche en surprises technologiques.