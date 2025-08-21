Tarifs douaniers aux USA : Sony répercute les coûts sur la PS5

Le géant japonais Sony ajuste les prix de la PS5 pour absorber l’impact des droits de douane, affectant directement le marché américain.

Tl;dr Les joueurs américains paient désormais plus cher leur PS5, avec une hausse uniforme de 50 dollars sur toute la gamme.

Cette augmentation découle des nouveaux tarifs douaniers qui alourdissent les coûts de production pour Sony.

Si l’Europe et l’Asie restent épargnées, la combinaison prix élevés et retards de sorties inquiète quant à l’élan du marché.

Les prix des consoles PS5 s’envolent outre-Atlantique

Jusqu’ici, les joueurs américains avaient été épargnés par la flambée des prix ayant touché la PS5 dans d’autres régions du globe. C’est désormais terminé. Depuis aujourd’hui, Sony a appliqué une hausse de 50 dollars sur l’ensemble de sa gamme PlayStation 5, reflétant les pressions liées aux tarifs douaniers et aux coûts de production. Les tarifs officiels atteignent désormais 549 dollars pour la version standard (y compris la Slim), 499 dollars pour l’édition digitale et 749 dollars pour la Pro, une augmentation qui pourrait influencer les décisions d’achat des consommateurs américains.

Les tarifs douaniers américains pèsent sur les coûts

Les récentes mesures tarifaires sur les importations en provenance de pays comme la Chine et le Japon exercent une pression croissante sur les marges des fabricants. Une partie de la production de Sony étant concernée, le constructeur a été contraint d’augmenter ses prix pour absorber ces coûts supplémentaires, suivant ainsi la tendance observée chez d’autres acteurs du secteur, comme Microsoft, qui a déjà répercuté ces hausses sur ses consoles et accessoires.

Les consommateurs face à l’incertitude

Cette augmentation intervient alors que l’industrie espérait que de nouveaux lancements majeurs relanceraient la croissance du marché. Les retards de certains titres très attendus, combinés à la hausse des prix des consoles, pourraient freiner cette dynamique, tandis que les analystes craignent que les consommateurs restreignent leurs dépenses face à ces incertitudes économiques.

Aucun changement pour le reste du monde

Pour l’instant, les prix des consoles PlayStation 5 et de leurs accessoires restent stables dans d’autres régions, notamment en Europe et en Asie. Seul le marché américain est concerné par cette hausse, mais les consommateurs pourraient voir d’autres ajustements à l’avenir en fonction de l’évolution des coûts de production et des politiques commerciales internationales.