Stream Ring : la bague qui enregistre vos pensées et parle avec l’IA

Un nouveau pari sur les bagues connectées

L’univers des objets connectés s’apprête à accueillir une innovation singulière : la Stream Ring, développée par la start-up américaine Sandbar (fondée par deux anciens employés de Meta). Loin des dispositifs orientés santé qui dominent le marché, cette bague fait un choix assumé : servir d’enregistreur vocal portable, doublé d’un véritable assistant IA. Un clin d’œil évident à l’esprit de la série Twin Peaks, où l’on rêve parfois de capturer ses pensées à la volée.

Des fonctionnalités axées sur l’enregistrement et l’assistance vocale

D’apparence massive mais discrète, la Stream Ring embarque un microphone ainsi qu’un petit pavé tactile. En pratique, il suffit de tenir la bague pour enregistrer une note vocale ou contrôler sa musique par simples gestes. Quelques vibrations signalent les actions – un détail qui illustre le soin porté à l’ergonomie. Pensée avant tout pour l’instantanéité, elle fait fi des capteurs de fréquence cardiaque ou de sommeil, au profit d’une expérience centrée sur le dialogue avec une intelligence artificielle.

Pour ceux qui hésitent, voici ce que promet concrètement la Stream Ring :

Accès rapide à un assistant IA , capable d’écouter et répondre à vos requêtes du quotidien.

, capable d’écouter et répondre à vos requêtes du quotidien. Synthèse vocale personnalisable , pouvant utiliser votre propre voix pour restituer les réponses.

, pouvant utiliser votre propre voix pour restituer les réponses. Compatibilité initiale avec iOS, puis extension prévue vers Android et PC.

Souscription obligatoire pour exploiter tout son potentiel ?

La bague sera disponible en version argent (249 dollars) ou or (299 dollars), assortie d’un essai gratuit de trois mois au service Stream AI. Sans souscription payante, les échanges avec l’assistant resteront cependant restreints. Les tâches plus complexes reposent sur un mélange de traitements via LLM (large language models), réalisés tantôt sur votre smartphone, tantôt sur le cloud – ce qui suppose une connexion Internet stable pour accéder pleinement aux fonctionnalités.

Si les modèles concurrents misent sur des capteurs sophistiqués et affichent parfois des tarifs bien supérieurs, Sandbar défend ici une approche minimaliste : pas question de rivaliser avec les leaders du marché comme l’Amazfit Helio Ring, mais plutôt d’offrir une porte d’entrée simple vers un compagnon numérique discret.

Lancement progressif et enjeux futurs

Le lancement est prévu pour l’été 2026 aux États-Unis dans un premier temps. La marque envisage déjà d’étendre sa disponibilité. Reste à voir si ce concept séduira au-delà du cercle des passionnés : entre scepticisme face aux IA perfectibles et attrait pour l’enregistrement sans effort, le public devra trancher. Pour certains utilisateurs réguliers de notes vocales ou adeptes du quantified self mental, le pari pourrait bien s’avérer payant.