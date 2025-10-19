Fuite de benchmark : l’Apple M5 battrait des records de vitesse en single-core

Des résultats de benchmark concernant la puce Apple M5 ont récemment fuité, révélant des performances inédites en single-core. Ce processeur surpasse tous les modèles précédents d’Apple, affichant une avance impressionnante sur ses concurrents du marché.

Tl;dr M5 surpasse nettement M4 et M3 en performance.

Le score Geekbench atteint un niveau record sur Mac.

Le MacBook Pro M5 14″ déjà en précommande.

Un nouveau cap pour la puissance : le M5 d’Apple

Difficile d’ignorer le remue-ménage autour du lancement du processeur M5 par Apple. Dévoilé tout récemment, ce composant accompagne les derniers modèles de MacBook Pro, d’iPad Pro, ainsi qu’une version actualisée du Vision Pro. Mais alors que la marque à la pomme n’en finit plus d’évoluer, c’est une fuite sur Geekbench 6 qui vient, semble-t-il, confirmer la montée en puissance attendue.

Des résultats impressionnants aux tests de performance

Le fameux test publié ce 17 octobre propulse le M5 dans une nouvelle dimension. Le score obtenu en single-core – 4 263 points – tutoie des sommets encore jamais atteints sur la plateforme, que ce soit par un processeur Mac ou PC. À titre de comparaison, les meilleures performances précédentes affichaient 3 914 pour le M4 Max et 3 399 côté AMD Ryzen 9. Quant au multi-core, le chiffre est tout aussi remarquable : 17 862 points, soit environ 20 % de mieux que le M4 standard intégré au dernier MacBook Pro.

M5 versus générations précédentes : un bond technologique affirmé

Si l’on jette un œil aux générations antérieures des puces maison, il ressort clairement que le M5 ne se contente pas de surpasser ses aînés directs (M4, M3). Il rivalise même avec des modèles haut de gamme tels que le M1 Ultra, pourtant conçu pour des stations professionnelles comme le Mac Studio. Dans notre synthèse comparative :

M5 : Single-Core : 4 263 / Multi-Core : 17 862.

Single-Core : 4 263 / Multi-Core : 17 862. M4 : Single-Core : 3 807 / Multi-Core : 15 114.

Single-Core : 3 807 / Multi-Core : 15 114. M3 : Single-Core : 3 093 / Multi-Core : 12 025.

Cette avance laisse présager de futures versions « Pro » ou « Max » encore plus performantes, attendues pour début 2026.

Derrière les chiffres : implications et disponibilité du nouveau MacBook Pro M5

Concrètement, ces scores traduisent une architecture solide : dix cœurs (quatre dédiés à la performance et six à l’efficacité) équipent désormais la version 14 pouces du nouveau portable. Le résultat ? Une meilleure réactivité dans l’usage quotidien et une gestion accrue des tâches complexes ou multitâches. La précommande du MacBook Pro M5 14″, ouverte dès aujourd’hui pour une livraison à partir du mercredi suivant (22 octobre), devrait donc intéresser ceux pour qui chaque milliseconde compte.

Reste à surveiller les tests approfondis en laboratoire afin de vérifier si cette première impression se confirme sur la durée. Une chose paraît acquise : avec cette génération, la course à la performance entre les géants du secteur s’intensifie.