Mac M4 : Toutes les rumeurs sur les prochains ordinateurs Apple

Voilà les dernières nouvelles concernant les fuites et spéculations autour des prochains Mac M4.

TL;DR Nouvelle ligne de Mac M4 attendue d’ici peu selon Mark Gurman.

Le premier ensemble sera dévoilé cette année, le reste l’année prochaine.

À venir : iMac M4, Mac mini M4 et Mac Studio M4.

Une nouvelle série de Mac M4 bientôt disponible

La firme de Cupertino va bientôt lancer une nouvelle série de Mac M4, comme l’a indiqué l’informateur bien connu de l’entreprise, Mark Gurman. La première vague de M4 Mac est prévue pour cette année, devant préluder d’autres lancements l’année prochaine.

De l’iPad Pro au M4 Mac

Apple nous avait déjà donné un aperçu de la puissance de la puce M4 lors de son intégration dans l’iPad Pro. C’étaient une première pour l’entreprise, qui jusque-là n’avait jamais intégré une puce de la série M à un iPad avant de la présenter sur un Mac. Quelle est la raison de ce choix stratégique ? Difficile à dire. Peut-être Apple a-t-il souhaité montrer en avant-première les performances exceptionnelles de cette puce avant son intégration dans les ordinateurs portables et de bureau. Si l’on se base sur les performances internes constatées pour l’iPad Pro M4, les futurs Mac M4 pourraient bien nous étonner.

Rumeurs et fuites autour des futurs Mac

Parmi les rumeurs circulant autour des futurs produits de la Pomme, on s’attend notamment à un iMac M4 24 pouces, dont les lancements seraient prévus pour la fin de 2024. Concernant le Mac mini M4, deux versions seraient à l’ordre du jour : la M4 et la M4 Pro, avec un lancement possible fin 2024 ou début 2025. Si aucun grand changement esthétique n’est attendu pour le Mac mini, ce dernier devrait tout de même être nettement plus petit. En effet, le nouveau modèle promet de battre le record du plus petit ordinateur de bureau jamais produit par Apple. Enfin, le M4 Mac Studio serait également prévu pour une mise à jour, prévue pour mi-2025.

En résumé

Les fuites et rumeurs autour des futurs produits de la marque à la pomme sont nombreuses. Bien qu’aucune information ne soit officielle, les attentes sont grandes, notamment concernant le Mac mini M4, qui promet d’être le plus compact jamais produit. Les aficionados d’Apple attendent avec impatience l’arrivée des M4 Mac.