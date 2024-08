MacBook Pro M4 : Découvrez toutes les rumeurs et indiscrétions sur le futur portable d’Apple

Toutes les informations et les fuites concernant le prochain MacBook Pro M4.

TL;DR La nouvelle version du MacBook Pro avec puce M4 arrive bientôt.

La puce M4 offrirait une performance 50% plus rapide que la puce M2.

Les modèles Pro 14 pouces seraient disponibles en premier, suivis par les modèles 14 et 16 pouces plus tard.

Le prochain MacBook Pro avec la puce M4 en approche

Selon le célèbre informateur Mark Gurman, le nouveau MacBook Pro doté de la puce M4 serait sur le point d’être dévoilé par Apple. Cela marque une grande avancée dans la série de processeurs maison du géant de Cupertino, les présentations initiales de ces puces ayant généralement lieu sur les modèles MacBook.

Des performances époustouflantes

La première apparition de la puce M4 avait été faite lors de la présentation de l’iPad Pro, suscitant un véritable engouement autour de sa performance impressionnante. Selon Apple, cette dernière serait « 50% plus rapide » que le processeur M2. L’entreprise affirme également que la performance de rendu a été multipliée par quatre.

Les rumeurs autour de ce nouveau modèle

Gurman a récemment laissé entendre que le prochain MacBook Pro sera lancé « plus tard cette année ». S’il n’a pas voulu nous donner une date précise, il a toutefois précisé que ce lancement devrait précéder celui du MacBook Air équipé de la puce M4, prévu pour le printemps 2025. Cette information corrobore la rumeur lancée par Ross Young, un analyste respecté du secteur, qui avait également prévu une sortie du MacBook Pro M4 « plus tard cette année ».

La stratégie de lancement d’Apple

D’après ce que l’on sait des pratiques de la marque, on peut s’attendre à ce qu’Apple organise un événement Mac vers octobre ou novembre pour révéler le nouveau MacBook Pro M4. Le modèle d’entrée de gamme, le M4 14 pouces, serait lancé en premier. Les autres modèles, dont le 14 pouces et le 16 pouces équipés des puces plus performantes M4 Pro et M4 Max, suivraient la cadence, probablement fin 2024 ou début 2025.

En somme, la sortie du nouveau MacBook Pro M4 est d’ores et déjà très attendue. Bien que son design reste encore méconnu, le géant de la tech semble vouloir frapper fort en proposant une machine à la performance sans précédent. Un changement d’écran pour un modèle OLED serait également prévu, mais pas avant 2026, selon MacRumors.