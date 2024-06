Apple préparerait des iPhone, MacBook Pro et Apple Watch encore plus fins

Selon Mark Gurman, l'iPad Pro n'est que le point de départ.

Apple s’efforce de créer des appareils plus minces

D’après Mark Gurman de Bloomberg, Apple est en mission pour créer ses appareils les plus minces jamais conçus. Non seulement l’entreprise envisage de rendre l’iPad Pro encore plus fin, mais elle prévoit également des versions plus minces du Macbook Pro, de l’Apple Watch et, comme l’a également rapporté The Information le mois dernier, de l’iPhone.

Une nouvelle génération d’appareils Apple

Selon les informations de Gurman, Apple est sur le point d’introduire “une nouvelle classe d’appareils Apple qui devraient être les produits les plus minces et les plus légers de leurs catégories dans toute l’industrie technologique”.

L’iPhone Slim, un produit haut de gamme prévu pour 2025

Gurman, ajoutant de l’eau au moulin des rumeurs précédentes sur l’iPhone, affirme lui aussi avoir entendu dire que l’iPhone allégé pourrait être introduit dès 2025 avec la ligne d’iPhone 17. Pour l’instant, aucun calendrier pour les autres produits mentionnés dans le rapport n’a été établi.

Il s’attend à ce que cet iPhone plus fin soit plus coûteux que l’actuel iPhone Pro Max, et présente une taille d’écran se situant quelque part entre celle du Pro Max et celle de l’iPhone standard. Cette prouesse technique pourrait marquer un tournant majeur dans l’industrie technologique, et il est certain que les yeux du monde entier seront tournés vers Apple pour voir comment l’entreprise réussit à créer des appareils toujours plus fins et plus légers. L’avenir de l’innovation technologique semble mince, mais d’une manière tout à fait impressionnante.