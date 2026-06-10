Siri change de visage et adopte les codes des chatbots

Avec sa nouvelle version dopée à l’IA, Siri prend enfin la forme d’une app dédiée. Historique, résumés, fichiers, voix, Apple refond l’accès.

En bref Apple transforme Siri en une application dédiée avec un historique des conversations consultable et relançable.

L’interface s’inspire des chatbots comme ChatGPT, avec texte, voix, images et documents dans une même app.

Les échanges sont synchronisés entre appareils Apple via iCloud pour assurer une continuité fluide et privée.

Apple ne s’est pas contenté de muscler Siri avec de l’IA. Le vrai basculement, celui que vous allez sentir au quotidien, c’est autre chose, l’assistant a maintenant sa propre application. Et ça change la manière d’y revenir, de s’y retrouver, bref, de l’utiliser pour de vrai.

Une app à part, et ce n’est pas un détail

Jusqu’ici, Siri restait surtout un point d’entrée. Là, Apple en fait un espace dédié qui stocke les anciennes conversations de l’utilisateur. L’idée est simple, mais très efficace, vous pouvez faire défiler vos échanges archivés, rouvrir une session passée et repartir de là où vous vous étiez arrêté.

Quand on relance une ancienne conversation, l’app ne vous balance pas tout le transcript brut au visage. Elle affiche un aperçu de ce qui s’est dit, histoire d’éviter la corvée de relecture intégrale. Et c’est aussi depuis cette même app qu’on lance une nouvelle discussion. Plus propre, plus lisible. Franchement, il était temps.

Apple copie les codes des chatbots, clairement

Le move est limpide, Apple rapproche Siri de ce que les gens connaissent déjà chez ChatGPT ou Claude. Même logique d’historique, même idée de session qu’on reprend plus tard, même interface pensée pour plusieurs façons d’échanger avec l’IA.

Du coup, la nouvelle app ne se limite pas à la voix. On peut saisir du texte, envoyer des documents, ajouter des images, ou simplement parler à l’assistant via un mode vocal dédié. Cette interface multifonction, c’est probablement la partie la plus parlante de la refonte, parce qu’elle montre où Siri veut jouer désormais.

Le point clé, c’est la continuité entre appareils

Autre morceau important, l’app est pensée pour suivre l’utilisateur sur plusieurs plateformes Apple. Les conversations avec Siri sont accessibles sur iOS, macOS et iPadOS. Si vous commencez quelque chose sur un appareil, vous pouvez donc le retrouver ailleurs sans perdre le fil.

Et Apple insiste sur un point très maison, la synchro passe par iCloud avec ses protections de confidentialité habituelles. Pas de révolution de discours ici, mais une promesse de continuité privée entre appareils.

Ce lancement accompagne ce que la marque présente comme la transformation la plus massive de Siri à ce jour. En gros, plus l’assistant prend de place dans les logiciels Apple, plus il fallait une porte d’entrée organisée. Cette app dédiée, c’est exactement ça. Pas juste un nouvel habillage, un changement de statut.