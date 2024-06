Apple travaille à moderniser Siri avec l’IA pour améliorer le contrôle vocal, selon plusieurs rapports

La fonctionnalité permettra de contrôler des spécificités d'applications grâce à des 'centaines' de commandes. Et toi, quelles possibilités envisages-tu avec cette multitude de commandes ?

Apple décuple les capacités de Siri grâce à l’IA

Apple met la main à la pâte pour révolutionner l’expérience utilisateur de Siri, en y intégrant des technologies d’intelligence artificielle de pointe basées sur de grands modèles de langage, selon un récent rapport de Bloomberg.

Des fonctionnalités pilotées par la voix

La firme de Cupertino entend exploiter cette technologie pour permettre aux utilisateurs de piloter des fonctions spécifiques de leurs applications à l’aide de leur voix. Les fonctionnalités pourraient inclure l’ouverture de documents, l’envoi d’e-mails et bien plus encore. “Ou encore, un iPhone pourrait théoriquement être amené à recadrer une image pour ensuite l’envoyer par mail à un ami”, a écrit Mark Gurman de Bloomberg.

Une progression par étapes

Au début, cette version de Siri ne sera compatible qu’avec les applications propres à Apple. Elle ne sera pas disponible lors du lancement de l’iOS 18, mais pourrait être mise à jour ultérieurement, au début de l’année prochaine. Siri pourra analyser l’activité de votre téléphone et activer automatiquement les fonctionnalités qu’elle contrôle. Elle pourra gérer “des centaines” de commandes, mais ne pourra en traiter qu’une à la fois au début.

L’intelligence artificielle au cœur de la stratégie d’Apple

On ignore pour l’instant quel grand modèle de langage Apple utilisera pour alimenter cette version de Siri, mais Reuters a rapporté que l’entreprise vient de conclure un accord avec OpenAI pour intégrer ChatGPT dans iOS 18. Parallèlement, Apple serait également en pourparlers avec Google pour intégrer Gemini AI dans la fonction de recherche sur les iPhones. Selon leurs sources, Apple gèrera de nombreuses demandes d’IA directement sur l’appareil, tout en utilisant le nuage pour les commandes plus complexes.

La WWDC 2024 d’Apple, qui se tiendra du 10 au 14 juin, devrait mettre l’accent sur l’IA. Nous pourrions y découvrir des fonctionnalités propulsées par l’IA, comme la transcription et le résumé des mémos vocaux, les récapitulatifs de sites web, les réponses automatisées aux messages, et plus encore.