Les classiques de la VR, Job Simulator et Vacation Simulator, débarquent sur Apple Vision Pro

Les deux versions offrent un suivi optimisé de la main et des yeux. Cela pourrait-il changer la donne dans l'expérience utilisateur ?

Tl;dr L’Apple Vision Pro élargit son offre de jeux en réalité virtuelle.

Owlchemy Labs lance Job Simulator et Vacation Simulator, deux expériences en VR, sur la plateforme d’Apple.

Les prix des jeux sont équivalents aux autres plateformes malgré le coût initial d’Apple Vision Pro.

Malgré des ventes décevantes, de nouvelles expériences en VR continuent d’apparaître sur l’Apple Vision Pro.

Renouveau des jeux VR sur l’Apple Vision Pro

Jusqu’à présent, l’Apple Vision Pro s’est davantage positionné comme un outil de productivité qu’une plateforme de jeu. Cependant, n’importe quel utilisateur de VR vous le dira, ce sont les jeux qui rendent ces dispositifs attractifs. Un changement est alors amorcé.

Évolutions notables avec Owlchemy Labs

Récemment, le développeur Owlchemy Labs a annoncé que deux de ses titres phares, Job Simulator et Vacation Simulator, sont désormais disponibles pour l’Apple Vision Pro. Contrairement aux nombreux jeux iPad précédemment portés, ces deux titres proposent des expériences VR complètement immersives. Ainsi, les contrôles ont été adaptés à la détection de mouvements de la main et de l’œil pour une expérience optimisée.

Initiation aux nouvelles expériences en réalité virtuelle

Pour ceux qui découvrent ces jeux, Job Simulator est une parodie hilarante de la culture d’entreprise. Le joueur crée son propre cube de travail et participe à des activités. Vacation Simulator quant à lui, propose des activités ludiques à la plage, des randonnées pittoresques et même du tricot. Le coût de ces jeux est similaire aux autres plateformes VR, ne subissant pas “la taxe Apple Vision Pro”. En effet, après l’investissement initial de 3 500 $, le prix de ces expériences est relativement abordable.

Les perspectives pour l’Apple Vision Pro dans le domaine VR

Malgré des chiffres de vente en demi-teinte, de nouvelles expériences en VR telles qu’une histoire interactive basée sur Marvel’s What If…? et le jeu de rôle sur table Demeo arrivent sur la plateforme d’Apple. Cela suggère que l’Apple Vision Pro demeure pour l’instant attractif pour les développeurs. La propriété par Google de Owlchemy Labs, qui ne joue pas un rôle majeur dans la course à la VR, ajoute une dimension intéressante à cette évolution.