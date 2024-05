Découvrez la bande-annonce et la date de sortie du Marvel’s What If…? pour Apple Vision Pro

À partir du 30 mai, vous avez la possibilité d'essayer gratuitement pour une durée limitée. Êtes-vous prêt à saisir cette opportunité ?

Plongez dans le multivers avec What If…?

La magie de Marvel et de ILM Immersive arrive sur l’Apple Vision Pro avec leur dernier jeu à réalité mixte, intitulé What If…?. Ce titre, basé sur une célèbre série Disney+, promet une expérience foncièrement immersive. Les détails étaient rares lors de l’annonce originale, mais un trailer officiel et une date de sortie ont finalement été révélés, et le jeu arrivera ce 30 mai.

Devenez un super-héros

Dans ce nouveau titre, vous rencontrerez le Gardien, un personnage qui a besoin d’aide pour combattre de “dangereux variants venus de tout le Multivers”. Et qui a été choisi pour remplir cette mission des plus cruciales ? Oui, vous avez deviné, c’est vous. Le célèbre Wong apparaît pour vous guider dans cette aventure, vous enseignant comment lancer des sorts et manipuler le pouvoir des Pierres de l’Infini.

Parmi les autres personnages que vous pourrez rencontrer, citons les versions de Thanos, Hela, le Gardien rouge et d’autres encore. Le jeu s’annonce comme une véritable épopée.

Une expérience immersive

Selon ILM Immersive, le jeu promet une expérience unique. En marchant dans des environnements à couper le souffle, les joueurs voyageront entre la réalité mixte et la réalité virtuelle, visitant des lieux emblématiques de l’univers cinématographique Marvel. Vous interagirez avec le monde qui vous entoure à travers vos mains et vos yeux, immergé par des visuels impressionnants et de l’audio spatialisé.

Disponible gratuitement, mais attention à la dépense

What If…? sera disponible sur Apple Vision Pro à partir du 30 mai et vous pourrez le télécharger gratuitement pendant une période limitée. Cependant, pour en profiter pleinement, vous devrez débourser la somme rondelette de 3 500 $ pour vous procurer l’appareil Apple nécessaire, un point à garder à l’esprit avant de vous lancer dans l’aventure.