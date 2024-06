Apple semble avoir convainu OpenAI de travailler pour gagner en visibilité

Selon Bloomberg, aucune transaction financière n'a été effectuée dans le cadre de l'accord entre Apple et OpenAI.

Tl;dr Apple s’associe à OpenAI pour intégrer sa technologie dans les appareils Apple.

L’accord n’implique pas de paiement financier entre les deux sociétés.

OpenAI pourrait bénéficier financièrement si les utilisateurs d’Apple s’abonnent à ChatGPT Plus.

Apple prévoit de partager les revenus grâce à des accords similaires à l’avenir.

Apple et OpenAI s’associent sans échange financier

Dans le cadre de leur nouvelle alliance dévoilée lors de la récente conférence annuelle d’Apple destinée aux développeurs, Apple et OpenAI ont choisi une voie non conventionnelle : celle d’un partenariat sans échange financier. D’après un reportage de Bloomberg, cette collaboration ne voit “aucun paiement effectué de part et d’autre”.

L’intelligence artificielle au service de tous les utilisateurs

Ici, l’objectif d’Apple va au-delà de toute rémunération monétaire. L’idée est que l’exposition de la technologie d’OpenAI à des centaines de millions d’utilisateurs est équivalente voire supérieure à tout type de paiement. En fait, le géant de la tech va intégrer le modèle GPT-4o d’OpenAI pour booster les tâches d’IA sur iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia.

De nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs de Siri

Avec cette avancée, les utilisateurs pourront par exemple demander à Siri de générer des idées de menus, de résumer des articles ou de trouver des photos selon une description précise. En plus de cela, les outils d’écriture d’Apple utiliseront ChatGPT pour rédiger des textes, apporter des modifications et relire un texte existant.

Un potentiel financier indirect

OpenAI ne sort pas perdant de cet accord. Comme le mentionne Bloomberg, il pourrait générer des revenus en incitant les utilisateurs d’Apple à payer 20 dollars par mois pour un abonnement ChatGPT Plus. D’autre part, Apple compte générer plus de revenus de l’IA en concluant des accords de partage de revenus avec d’autres partenaires à l’avenir, comme il l’envisage actuellement avec Google pour une intégration Gemini et avec Anthropic pour le chatbot Claude AI.