Apple refuse d’utiliser le terme IA pour son Apple Intelligence

Je ne suis pas parvenu à trouver l'acronyme officiel de Apple Intelligence.

Tl;dr Controverse autour de l’appellation “Apple Intelligence”.

Difficulté à distinguer “AI” d’autres concepts du même nom.

“AI” jamais utilisé par Apple pour désigner “Apple Intelligence”.

Choix personnel de l’auteur d’appeler “Apple Intelligence”, “Apple AI”.

Polémique autour de “Apple Intelligence”

L’un de nos confrères américains de Engadget a eu l’occasion d’interroger plusieurs employés d’Apple lors de la WWDC 2024. La question qu’il a posée était la suivante : “Comment raccourcissez-vous ‘Apple Intelligence’ ?” Leurs réponses préparées m’ont donné un aperçu presque comique de la situation.

“AI”, l’acronyme jamais adopté

Le réflexe instinctif serait d’opter pour l’acronyme “AI”. Pourtant, lorsque j’ai suggéré cette possibilité, les sourires crispés et le silence gêné des interlocuteurs traduisaient une certaine réticence. L’un d’eux a même suggéré d’utiliser “intelligence personnelle”, une désignation qui s’avère plus longue que “Apple Intelligence” elle-même.

Un même nom, plusieurs significations

La gravité de cette question devient évidente lorsque nous discutons de ce que représente réellement “Apple Intelligence“. Il se révèle être beaucoup plus qu’un simple effort pour rivaliser avec Copilot de Microsoft, encore non testé, et Gemini de Google. Il est destiné à introduire une pléthore de nouvelles fonctionnalités pour les consommateurs et à rendre Apple plus intéressante aux yeux des jeunes grâce à ChatGPT.

Une solution trouvée : “Apple AI”

Cependant, malgré sa polyvalence, “Apple Intelligence” n’est jamais réduit à “AI”. Notre confrère a donc décidé, et cela n’engage que lui, pour le moment, de l’appeler “Apple AI”, qui est à la fois plus court et qui différencie plus clairement le produit des concurrents. Après tout, bien que cela équivaille à “Apple Apple Intelligence”, nous utilisons tous des expressions avec ce genre de répétitions.