Première incursion d’Apple dans l’IA avec Apple Intelligence

Siri gagnera en utilité grâce aux modèles de langage volumineux.

Apple Intelligence permettra l’enregistrement, la transcription et le résumé d’appels téléphoniques.

Il sera disponible en version bêta sur l’iPhone 15 Pro et Pro Max.

L’IA d’Apple au service des utilisateurs

Dans le monde de la technologie, Apple n’est jamais en reste. À l’occasion de la conférence WWDC, Apple a dévoilé sa version de l’IA – Apple Intelligence. Cette innovation va au-delà de l’apprentissage machine généralisé et se concentre plutôt sur la fusion de l’IA avec le logiciel existant afin de fournir une expérience utilisateur plus satisfaisante. Une collaboration entre Apple et OpenAI, le créateur de ChatGPT, en est la base.

Siri : une assistance vocale renouvelée

Une part importante de cette initiative d’IA d’Apple est la mise à niveau de Siri. L’assistant vocal intégré va être optimisé par des modèles de langage volumineux, une technologie sous-jacente à tous les systèmes d’IA génératifs modernes. Les utilisateurs pourront notamment demander à Siri de résumer un article de presse, de supprimer un courriel ou encore de modifier une photo.

Des fonctionnalités pratiques et accessibles

Outre Siri, Apple Intelligence propose de nombreuses autres nouveautés. Entre l’enregistrement de vos appels, la rédaction assistée de vos courriels ou encore la génération d’images personnalisées, votre quotidien sera profondément amélioré. Notez cependant que l’IA enregistrera vos conversations uniquement si tous les participants en sont informés.

Une accessibilité limitée

Apple Intelligence sera d’abord disponible en version bêta sur les iPhone 15 Pro et Pro Max ainsi que sur les iPad et Mac équipés de puces M1 ou supérieures. Votre appareil devra également être configuré en anglais américain pour en bénéficier.

Malgré les avancées d’Apple, les géants de la technologie tels que Google, Samsung et Microsoft ont déjà fait de l’IA un pilier essentiel de leurs produits. Néanmoins, avec cette annonce, Apple signale clairement qu’elle est prête à prendre part à cette course effrénée vers l’intégration de l’IA dans nos vies quotidiennes.