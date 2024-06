Apple envisagerait de développer une application dédiée aux mots de passe pour iPhone et Mac

Faites attention, 1Password et LastPass ! Qu'avez-vous prévu pour rester compétitif dans le marché ?

Tl;dr Apple prévoit de créer une application de gestion de mots de passe.

L’application concurrencera les gestionnaires existants comme 1Password et LastPass.

La nouvelle application, appelée “Passwords”, sera présentée lors de la WWDC.

L’application Apple Passwords se divisera les mots de passe par catégories.

Apple lance une application de gestion de mots de passe

Apple a révélé ses plans pour une nouvelle avancée technologique : une application intégrée de gestion de mots de passe pour les prochaines versions des systèmes d’exploitation iPhone et Mac. Baptisée tout simplement “Passwords”, cette innovation audacieuse affrontera des concurrents tels que 1Password et LastPass. Ces derniers facturent généralement aux utilisateurs des frais mensuels pour la génération et le stockage sécurisé de mots de passe uniques.

Une annonce attendue à la WWDC

Cette “révolution des mots de passe”, comme la surnomme déjà certains, sera révélée lors de la prochaine conférence annuelle de développeurs d’Apple, la Worldwide Developers Conference (WWDC), qui aura lieu le 10 juin. Apple espère, avec ce nouveau dispositif, enrichir son écosystème et faciliter la vie à ses utilisateurs.

Fonctionnalités de l’application Passwords

L’application Passwords d’Apple dispose d’une fonctionnalité particulièrement intéressante. Elle sera, en effet, capable de diviser les mots de passe en différentes catégories, comme les comptes utilisateur, les réseaux Wi-Fi et les Passkeys. Une caractéristique déjà présente chez ses concurrents.

En plus, la plateforme permettra d’importer les mots de passe à partir des applications rivales. Par ailleurs, elle les remplira automatiquement lorsque l’appareil détecte que vous vous connectez à un site Web ou à une application.

Une question reste cependant en suspens : l’application Passwords offrira-t-elle un espace sûr pour stocker des fichiers et des images, une fonctionnalité que 1Password et LastPass proposent déjà ?

Enveloppe d’innovations

Au-delà de l’application Passwords, Apple envisage de dévoiler les versions à venir d’iOS, iPadOS, MacOS, WatchOS et VisionOS. Ces nouvelles moutures des logiciels seraient dotées d’innovantes fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle. Une nouvelle preuve que la pomme ne manque pas de ressources pour surprendre et innover.