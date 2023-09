Les passkeys sont enfin disponibles dans 1Password. Avec encore certaines limitations et incompatibilités.

1Password, le populaire gestionnaire de mots de passe, déploie enfin la prise en charge des passkeys, comme annoncé dans un post sur son blog. Cette technologie d’authentification, qui ne nécessite pas de liens ou de codes d’authentification double facteur, était disponible en version bêta depuis le mois de juin.

Pour utiliser les passkeys sur un ordinateur, il vous faudra télécharger l’extension 1Password, sur Chrome ou Safari, ainsi que sur des navigateurs moins populaires comme LinuEdge et Brave. Firefox n’est toujours pas supporté, malheureusement, mais c’est pour “bientôt”.

En ce qui concerne la compatibilité mobile, les utilisateurs 1Password peuvent activer les passkeys sur un iPhone ou iPad sous iOS 17 ou iPadOS 17. Google travaille toujours à rendre les passkeys disponibles sur Android 14 et via les API, comme 1Password l’explique, mais nous n’avons pas, à l’heure actuelle, de date précise de disponibilité.

Avec encore certaines limitations et incompatibilités

Comme The Verge l’explique, cette mise à jour, ne permet pas de remplacer le mot de passe maître de votre compte par une passkey, mais 1Password indique depuis février que cette option est en préparation. Cependant, vous pouvez découvrir les sites tiers qui prennent en charge ce protocole en fouillant le répertoire public. Parmi les plateformes populaires compatibles, on retrouve Adobe, Amazon, Nintendo, PayPal et Okta.

Un abonnement individuel 1Password, qui commence à 2,99 $ par mois, vous offre l’accès sur tous vos appareils, avec 1 Go de stockage. Si vous avez plusieurs utilisateurs ou jusqu’à cinq proches qui partagent un compte, vous pouvez opter pour l’offre famille, à 4,99 $ par mois. De plus, dans le cadre de son déploiement officiel, 1Password permet aux clients professionnels d’utiliser la version 1Password Business pour gérer quand les membres de leur équipe peuvent commencer à utiliser l’outil. Cette fonctionnalité, qui fait partie de l’abonnement Business à 7,99 $ par mois, peut être gérée dans l’onglet dédiée dans le menu des paramètres de la plateforme.