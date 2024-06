OpenAI dévoile une nouvelle version de ChatGPT dédiée aux universités

ChatGPT Edu a été conçu pour les écoles qui souhaitent intégrer l'IA sur leur campus, selon l'entreprise.

Tl;dr OpenAI lance ChatGPT Edu pour les universités.

Cette version offre des capacités améliorées par rapport aux versions précédentes.

Les universités peuvent construire des versions personnalisées de ChatGPT.

L’utilisation de l’IA en milieu éducatif suscite de plus en plus d’intérêt.

OpenAI lance ChatGPT Edu pour transformer l’enseignement universitaire

OpenAI, la célèbre entreprise d’intelligence artificielle, vient d’annoncer le déploiement de ChatGPT Edu sur des campus universitaires à travers le pays. Cette nouvelle plateforme, créée spécifiquement pour accompagner les étudiants, les chercheurs et le corps professoral, introduit un nouvel outil éducatif révolutionnaire.

ChatGPT Edu : une avancée majeure dans l’IA éducative

“ChatGPT Edu est pensé pour les écoles qui souhaitent déployer l’IA plus largement parmi leurs étudiants et leurs communautés de campus”, précise l’entreprise dans un billet de blog. En d’autres termes, cette nouvelle application permettra aux universités d’utiliser le potentiel exceptionnel de l’IA pour améliorer les méthodes d’apprentissage traditionnelles.

Les différentes caractéristiques de ChatGPT Edu vaudront le détour. On compte notamment :

L’accès à GPT-4o, le dernier modèle de langage d’OpenAI.

Des capacités augmentées pour interpréter le texte, coder et faire des mathématiques.

La possibilité de créer des versions personnalisées de ChatGPT.

Utilisation grandissante de l’IA dans l’éducation

L’introduction de ChatGPT fin 2022 avait initialement soulevé des questions concernant l’intégrité académique et un possible mésusage de cette technologie éducative. Cependant, de plus en plus d’universités s’aventurent à utiliser l’IA générative pour l’enseignement et la recherche.

OpenAI a constaté que des universités renommées telles que Wharton, Arizona State University et Columbia ont commencé à utiliser ChatGPT Enterprise. Les étudiants en MBA à Wharton, par exemple, ont réalisé leurs travaux de réflexion finale en entraînant un GPT sur le matériel du cours et en tenant des discussions avec le chatbot.

Le futur de l’enseignement façonné par l’IA

L’essor de ChatGPT Edu atteste du rôle de plus en plus important que joue l’intelligence artificielle dans le monde de l’éducation. Avec ces avancées, les universités pourront améliorer la qualité de l’enseignement dispensé, en utilisant des outils à la pointe de la technologie.