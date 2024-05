Pourquoi OpenAI a-t-il remplacé les plugins ChatGPT par les GPT ? La réponse est simple. Tout comme son fonctionnement.

Les plugins ChatGPT étaient un formidable ajout à l’offre ChatGPT Plus : ils agissaient comme des extensions navigateur pour ChatGPT, ajoutant des fonctionnalités tierces au chatbot que OpenAI n’avait pas mises au point lui-même. Malheureusement pour les fans de ces plugins, ceux-ci ne sont plus disponibles. OpenAI les a arrêtés en avril dernier, informant les utilisateurs que les conversations existantes avec des plugins ne pourraient être poursuivies. (Elles restent cependant encore consultables.) OpenAI n’a pas supprimé une fantastique fonctionnalité pour le plaisir : l’entreprise a pris cette décision parce qu’elle voyait en son nouvel outil, les GPT, un successeur meilleur encore.

Que sont les GPT ?

C’est là que les choses peuvent être quelque peu confuses, dans la mesure où OpenAI a deux usages différents pour le terme “GPT”. Celui avec lequel vous pourriez être plus familier est les LLM GPT. Cela inclut GPT-3.5, GPT-4, GPT-4 Turbo, etc. Ces LLM GPT sont ce que font fonctionner ChatGPT, ainsi que les programmes qui utilisent leur traitement IA pour OpenAI. Microsoft Copilot, par exemple, utilise GPT-4 Turbo.

Les GPT dans ce contexte, d’un autre côté, sont des versions personnalisées de ces programmes. Les utilisateurs comme les développeurs peuvent créer un GPT personnalisé pour ce qu’ils veulent : par exemple, vous pouvez concevoir un GPT qui conçoit des logos personnalisés, génère des images via DALL-E ou écrit dans le style de votre choix. Ce peut être un bot basique ou un robot extrêmement complexe.

Mieux encore, c’est une application no-code : vous pourriez vous dire qu’il faut savoir coder pour fabriquer un GPT, mais l’éditeur de GPT d’OpenAI fonctionne comme une simple conversation. Vous indiquez à l’éditeur ce que vous voulez que fasse votre GPT, vous lui fournissez des connaissances supplémentaires pour l’aider à faire son travail, vous lui conférez des capacités (navigation web, génération d’images et/ou interprétation de code) et OpenAI vous génère un GPT. Et dans la mesure où les GPT sont entraînés sur les derniers modèles GPT d’OpenAI (c’est confus, j’en conviens), il y a moins de dépendance sur des processus ou API tiers pour accomplir les mêmes tâches.

Il faut toujours un compte ChatGPT Plus ou Entreprise pour utiliser les GPT, mais si vous êtes un utilisateur payant, vous pouvez commencer à jouer avec. L’éditeur vous aide durant tout le processus, y compris en suggérant des noms et générant des logos. Vous êtes libre d’ajuster tout ce que vous voulez en cours de route.

Bien que ce soit une bonne chose que OpenAI ait conçu un éditeur de GPT utilisable par tout le monde, cette solution ne semble pas remplacer véritablement les plugins. Après tout, on n’a pas toujours envie de créer ses propres extensions pour navigateur, on veut simplement télécharger les meilleures et les utiliser.

Mais les GPT fonctionnent exactement comme cela. N’importe qui, y compris les entreprises, peut créer des GPT et les proposer sur le GPT Store pour les autres utilisateurs. Une raison pour laquelle OpenAI a mis fin au plugins, c’est que nombre d’entreprises qui travaillaient sur ces apps avaient aussi des GPT qui faisaient la même chose. Kayak avait un plugin ChatGPT pour vérifier les prix des voyages, mais l’entreprise a désormais un GPT pour ce faire. Si vous aimiez le plugin ChatGPT de Wolfram, vous aimerez tout autant son GPT. OpenAI indique que bien que la bêta des plugins comptait plus de 1 000 plugins, le GPT Store en offre plusieurs centaines de milliers. Nul doute que certains ne servent à rien, ou presque, mais il y a de fortes chances que vous trouviez le GPT qui vous convienne.

Si vous aviez un plugin que vous adoriez, essayez de chercher sur le GPT Store. Kayak et Wolfram ressortent immédiatement, par exemple. Bien sûr, le grand nombre de GPT sur le store signifie que la situation a beaucoup changé : comme d’autres stores d’applications, le GPT Store propose des onglets “Recommandés” et “Tendance”.

Passez un peu de temps dans le GPT Store et voyez si les options qui vous sont proposées vous intéressent. Ensuite, partez à la recherche d’applications dont vous avez vraiment besoin et regardez si cela existe déjà. Vous pourrez vous faire une idée de la popularité d’un GPT en regardant les avis et le nombre de conversations avec lesquelles il a été utilisé, comme vous évaluez déjà depuis longtemps une application mobile sur son store. Cependant, si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, vous pouvez essayer de créer vous-même votre GPT.

Bien sûr, comme tous les produits IA, les GPT peuvent être sujets aux hallucinations. Autrement dit, parfois, ils racontent n’importe quoi. Ne prenez pas ce que peut vous dire un GPT pour argent comptant, même si celui-ci a accès au web. Si vous utilisez le GPT pour quelque chose d’important, revérifiez toujours vous-même ses déclarations.